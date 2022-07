Hace pocos años me dijo un gran amigo, que cuando se retirara de su actividad laboral, se iba a dedicar a formar líderes en colegios públicos y privados, buscar desde noveno grado a esos adolescentes con aspiraciones y condiciones de líderes para formarlos, pues creíamos que uno de los problemas o más bien de las carencias de la ciudad es la falta de liderazgos.

Lo crítico es que mi amigo sigue muy activo y creo que por muchos años va a seguir en su actividad, que además pienso, que como le apasiona lo que hace, tal vez no se vaya a retirar nunca. Por eso le hago esta invitación a que no espere a retirarse para iniciar ya esa labor, que sin dudas las próximas generaciones de cartageneros se lo van a agradecer.

Esto porque ya lo han demostrado diferentes investigadores y lo han evidenciado naciones y ciudades, que el factor determinante para todo (crecimiento, prosperidad, industrialización, bienestar, convivencia, etc.), hablando de países y ciudades, radica en los líderes.

Esto es en aquellas personas capaces de poner a otros ciudadanos a movilizarse y esforzarse por lograr cambios, transformaciones que beneficien a todos, que impulsen a colectividades enteras hacia metas o logros que irradiarán prosperidad por años o lustros a amplios núcleos poblacionales, que asuman los retos que cada momento y a cada generación se nos presentan. Los líderes son el referente que hace que unas sociedades avancen mucho más que otras, que se sobrepongan a los retos y compromisos, y generen no solo la confianza necesaria para avanzar como colectivos, sino que además interpretando las expectativas de la gente, orienten procesos hacia la satisfacción de esas esperanzas y sueños.

También es claro que los líderes surgen de una combinación de condiciones innatas, de creatividad y compromiso, pero también de formación, orientaciones, fundamentación, de apropiación de elementos vitales para enfrentar no solo los retos, sino para pulir o cualificar esas capacidades de conducción, de escucha y de toma de decisiones.

Los líderes hoy deben además disponer de una serie de herramientas personales, sociales, tecnológicas y académicas, pues las complejidades a las cuales deberán enfrentarse serán cada vez más exigentes, diversas e inesperadas, donde el factor tiempo se reduce, dados los avances en todos los campos de la sociedad.

¿Por qué tenemos que dedicarnos a formar líderes? Porque simplemente la crisis que tenemos hoy en la ciudad no se va a superar con un cambio de alcalde el próximo año. Porque la reconstrucción de la confianza pública no va a ser producto de un mesías o de un milagro, porque estamos en una ciudad polarizada que requiere procesos de años, porque son visibles las incapacidades de orientar y liderar procesos colectivos para el bienestar de todos, porque llevamos varias décadas lamentándonos de la ciudad que tenemos y no se vislumbran salidas de este túnel que nos tiene atrapados.

*Sociólogo.