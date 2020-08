Es evidente que algunas personas se sienten equivocadamente amparadas en la libertad de expresión consagrada en la Constitución para arremeter públicamente contra otras, vulnerando su dignidad humana y poniendo en duda su honorabilidad. Videos, tuits, memes cargados de señalamientos deshonrosos. Práctica reiterada a todos los escenarios de la vida en comunidad, por lo que se ha vuelto habitual conocer sentencias judiciales ordenando la retractación de políticos, mandatarios, veedores, periodistas, y ciudadanos del común; o incluso el trámite de investigaciones penales (Ej: injuria, calumnia y delitos de odio) que como acciones jurídicas buscan restabelcer y proteger de los derechos fundamentales de las víctimas.

En los colegios esta malentendida libertad termina en graves situaciones de bullying e irrespeto en la comunidad educativa; en el trabajo, en acoso laboral y despidos injustificados; en nuestras comunidades vecinos afectados por difamaciones; e incluso establecimientos de comercio con considerables pérdidas económicas por afectación de su imagen. Situaciones que se agravan con las redes sociales, escenario de constante violencia disfrazada de “libertad”.

La Constitución nos protege el derecho de compartir ideas políticas, tratar temas de interés público, seguir las actuaciones de los servidores en el marco de sus funciones, y expresar elementos esenciales de nuestra identidad o dignidad personal. Pero, ningún derecho es absoluto, y este se encuentra limitado, ya que “(...) no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, entre otros al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público” ( T- 110 de 2015). Está prohibido el desarrollo de discursos que traten sobre: “(a) la propaganda en favor de la guerra; la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (...); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio”, discursos que pueden ser prohibidos por censura previa”. (C-422 de 2011).

Es nuestro deber como ciudadanos el ejercicio responsable de la libertad de expresión, siendo conscientes de su papel determinante en la construcción de una democracia deliberativa, sin desconocer el impacto positivo o negativo en los individuos y fomentando una sana construcción de lo colectivo.

*Abogada.