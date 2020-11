Recientemente, en un grupo de WhatsApp que comparto con amigos abogados, profesores y diplomáticos, uno de los miembros compartió una columna de opinión, cuyo autor y medio de difusión no referiré, en la que proliferaban las descalificaciones y los comentarios ofensivos para aquellos a los que el autor de la columna consideraba sus opositores políticos.

No es esta, ni mucho menos, la primera vez que veo columnas de este tipo. Páginas de opinión en las que, creyendo el autor que los que no piensan como uno son enemigos y no rivales dignos de respeto, para defender una determinada postura se recurre a expresiones gruesas, cuando no directamente a insultos.

Tristemente, en el debate público colombiano son muy habituales este tipo de desahogos en los que una persona convencida de estar en posesión de la verdad procede a insultar al que no concuerda con él. Se aplauden por los propios y, merced a las redes sociales, circulan con enorme facilidad como pruebas del acierto de aquello en lo que se cree. Se difunden alegremente, especialmente, las más agresivas, aquellas en las que con más fuerza se denigra al otro, se le ataca faltando al menor decoro y, en nombre de una bastante popular en el presente apelación a la falta de complejos, se incurre en lo que no es más que pura mala educación.

¿Son los insultos una manifestación de la libertad de expresión? Sí, claro que lo son. Al menos en una concepción fuerte de dicha libertad sí lo son. Yo defiendo esa concepción fuerte de la libertad de expresión. Uno debe poder decir lo que quiera, pues poder decir lo que se quiera ha hecho bastante más por el progreso de la humanidad que la imposición de límites a la palabra humana. Ahora bien, una cosa es poder decir lo que se quiera y otra bien distinta es deber decir lo que se quiera. Hay muchas actividades humanas, algunas de inevitable realización como culmen del proceso digestivo, que merecen poder ser realizadas en libertad, pero no por ello se considera civilizado hacerlas en cualquier lugar, momento y compañía. ¿O me equivoco? Con la libertad de expresión pasa lo mismo. Se debe poder decir lo que se quiera, pero la gente educada procura moderar las formas de lo que dice, por muy duro y contundente que esto sea, para no ofender al prójimo. Y no solo por no ofender, sino por la mera supervivencia de la democracia pues, ¿contribuyen tantos y tantos opinadores que se expresan a gritos y a insulto vivo a mejorar la convivencia, el pluralismo y la democracia?

Dudo que alguien que opte por el insulto para expresarse tenga realmente claro en qué consisten la convivencia, el pluralismo y la democracia.