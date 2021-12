La ‘Ley Mordaza’ es un término que se emplea para señalar una ley en la que se penaliza el ejercicio de derechos como el de expresión, información o manifestación, las cuales son síntomas de una democracia debilitada por el ejercicio arbitrario del poder. En nuestro país a partir de la Constitución Política de Colombia 91 se ha decantado una sólida línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la que se han establecido los contenidos esenciales de estas libertades y los límites en su ejercicio. Sin embargo, como efecto de la profunda polarización presente en el escenario político, así como un profundo hastío de la ciudadanía frente a las ya anquilosadas prácticas clientelistas en la función pública, la corrupción, y la comisión de delitos gravísimos contra la vida, la dignidad humana entre otros amparados en las estructuras gubernamentales sin lograr responsabilidad alguna y por qué no decirlo, una justicia ciega en el sentido más literal posible; han generado que un creciente número de periodistas, caricaturistas, influencers, y medios independientes aporten con ejercicios creativos e investigativos al esclarecimiento de algunos hechos, la construcción de una opinión pública más crítica, y un insistente llamado a la conciencia social; que ha tocado fibras sensibles en servidores públicos que después de ejercitar la acción de tutela de manera ineficaz no les queda más remedio que padecer el escarnio público. ¡Que no pasa de allí!, porque como es evidente no se logra prontitud en la respuesta judicial. Baste recordar cómo es una periodista la que logra poner en conocimiento de la opinión pública, el robo de los 75 mil millones de pesos de las TIC para la conexión de los niños, y aún así la exministra aún afirma que la periodista nunca tuvo pruebas, que fue ella como dicha encargada de la cartera. Ahora resulta que en una iniciativa legislativa de “lucha contra la corrupción” del gobierno, los honorables congresistas pretendieron blindar a los funcionarios de cualquier afirmación en su contra, aumentando las penas de los delitos de injuria y calumnia si es en su contra, lo cual aparentemente no prosperó; pero persisten sanciones de censura.

La opinión pública y la expresión de la ciudadanía han permitido en Colombia otra forma de control constitucional previo a la ley y a los actos administrativos, así como ha influido desde las mismas en la actividad del legislador y en decisiones del ejecutivo.

Querido lector, por todo esto mi invitación a sumarnos a esos controles, a ejercer nuestros derechos con verdadero compromiso, responsabilidad y pacifismo, tener en cuenta estos congresistas en elecciones ¡no pueden quitarnos la garantía de la Libertad!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.