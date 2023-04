Ley ‘cero cacho’

Una senadora del Partido Liberal radicó el pasado 19 de abril el proyecto de Ley No. 308 por medio del cual se pretende una reforma a la Ley de educación, con la pretensión de fomentar valores, principios, innovación, emprendimiento y, de manera especial, llegar al polémico objetivo social de ‘cero cacho’. Esto ha generado controversia debido al remoquete escogido para publicitar la iniciativa parlamentaria.

Aunque la pretensión pueda ser loable, debido a que no se discute lo imperativo de educar en valores, resulta osado pretender regular una situación personalísima por parte del Estado. De hecho, lo constitucionalmente admitido es el libre desarrollo de la personalidad, en virtud del cual cada persona se desenvuelve como a bien tenga, siempre y cuando no trastoque los derechos de los demás; y qué decir de la intimidad, la cual no puede ser molestada por ningún particular y mucho menos por las autoridades.

El objeto de este proyecto es implementar herramientas para fortalecer la interacción de los actores del modelo educativo, es decir, docentes, administrativos, estudiantes y la familia y así lograr una formación ética y moral en la que se fomente una cultura de ‘cero cacho’, con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, bullying, violencia de género, intrafamiliar, contra niñas, niños y adolescentes y se hace especial énfasis en el ‘cacho’, entendiéndolo como una conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta y cruel que amenaza a la familia, en la medida que puede afectar la salud mental, física y el tejido social.

Proyectos como este dejan mucho que decir. Solo por enunciar uno de los yerros, sugiere una relación de correspondencia entre la infidelidad y el consumo de drogas, lo cual no deja de ser una especulación atrevida. Pero, además, en nuestra sociedad se advierten problemas de gran envergadura que ameritan la real atención del legislativo en pos de satisfacer las necesidades mínimas de una población que sufre de hambre, no tiene vías, educación de calidad, acceso a una salud digna, entre otros; temas que ceden ante una postura populista e inadecuada que busca captar la votación de los moralistas y mojigatos.

Ahora, el proyecto presentado puede subsistir si se elimina la reiterada alusión y la denominación de Ley ‘cero cachos’, la cual estimo que es usada con la intención de generar polémicas que hagan visible a la gestora del proyecto.

No es cierto que una educación en valores evite la infidelidad o cualquier otra práctica deshonesta; basta revisar el panorama de los religiosos a los que, muy a pesar de su estricto adoctrinamiento, han terminado involucrados en los más penosos entramados de violencia sexual. No es la Ley la que puede cambiar los principios en el ser humano, estos se gestan desde la familia y, aun así, los misterios de la sociedad impiden que seamos personas con pulcritud de cintura.

*Abogado.