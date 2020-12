Recientemente ley una columna de mi amigo el constituyente español Joaquín Galant en el Diario Información de Alicante, España, denunciando el maltrato a la Lengua Española por parte del actual Gobierno de España. Este maltrato se materializaría en una propuesta legislativa en la que se evita citar el Español (o Castellano) como lengua vehicular en la educación. Esto es, se permite que el Español deje de ser la lengua habitualmente usada para dar clases en la escuela, cosa que más que probablemente es lo que pasará, si no pasa ya, en regiones como Cataluña o el País Vasco. La motivación del Gobierno de España para hacer esto sería su necesidad de apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Apoyos que encontraría en partidos independentistas catalanes y vascos.

¿Es tan importante el Español para que mi amigo Joaquín denuncie su maltrato o para que la oposición clame contra el Gobierno español? Sí, lo es. En el mundo globalizado del presente, en el que todo se abre y los rivales con los que se ha de competir cada vez son más numerosos y poderosos, el idioma común que compartimos 500 millones de personas entre Europa y América (y Guinea en África y Filipinas en Asia y tantos que lo conocen como lengua extranjera) es, como espina dorsal de una identidad y cultura comunes, de las pocas cosas que nos pueden permitir a sus hablantes tener una oportunidad de navegar la globalización y el mundo en el que nos encontramos con posibilidades de éxito.

Individualmente vistos los distintos países hispanohablantes de América y la propia España somos, en el mejor de los casos, actores secundarios de la política y la economía mundial. En el marco globalizado, que ha venido para dar muchas oportunidades, pero también para suponer muchos riesgos (especialmente para los más débiles y menos capacitados para adaptarse), estaríamos destinados, si no formáramos un todo cultural y fuéramos pequeñas naciones sin nada en común, a que nuestra identidad se difuminara frente a las grandes culturas e idiomas. Así les pasa a tantas naciones abrumadas ante la presión de la cultura e idioma inglés/estadounidense. Sin embargo, merced a la lengua común y la cultura fuerte que se construye alrededor de ella, tenemos una posibilidad de competir como una más entre las cuatro o cinco culturas que pueden salir de la globalización, si no dominantes, sí al menos vivas. La lengua y la cultura sean quizá nuestra única opción real de ser relevantes en el mundo del futuro inmediato. Por tanto, debilitar el Español, en favor de cualquier otra opción, no es debilitar un idioma: es debilitarnos a nosotros mismos.