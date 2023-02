Legalizar sin apología

La semana pasada la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, en el marco de un debate para la legalización del cannabis afirmó que era consumidora asidua de marihuana, de hecho, dijo hacerlo diariamente.

No es nuevo el debate sobre legalizar o flexibilizar el consumo de alucinógenos y no es descabellado desde la criminología su despenalización; las propuestas académicas son amplias, sobre todo porque la lucha contra ese flagelo, a pesar de los esfuerzos, parece perdida. Entonces, ¿por qué la producción, comercialización y consumo del alcohol es permitida si produce daños iguales o peores que los alcaloides? ¿Por qué no regular y dejar al libre desarrollo de la personalidad y autonomía su consumo?

Debo aclarar que el negocio está en la prohibición y la satanización genera un atractivo que incentiva a los “emprendedores” del narcotráfico mientras los consumidores aumentan. Esto me recordó al maestro Zaffaroni, quien hace algunos años expresó: “Los narcotraficantes lograron el sueño de los alquimistas, convertir el estiércol en oro”.

Un capítulo adicional se ha abierto. La sociedad ha cambiado en proporciones inimaginadas, lo que antes era malo se volvió bueno y quizá lo bueno se volvió malo, hoy consumir drogas es cool y hasta una tendencia a seguir, al punto que personajes connotados hacen alarde de la traba diaria como una especie de apología con amplio espectro.

Ahora, por más reprochable que sea el comportamiento asumido, los protagonistas terminan con fama y prestigio, eso son los misterios de la publicidad disruptiva. Ello a pesar de que sobre el cannabis existen posturas científicas que resaltan beneficios para la salud, pero otras que indican el peligro de adicción y efectos dañinos que de alguna manera inciden en la sociedad, en especial a la salud pública, tales como; enfermedades pulmonares, alteración del sistema cardiocirculatorio, ansiedades, psicosis e incluso, depresiones, entre otras.

Las personas tienen derecho a la intimidad y en el marco de esta, pueden ejercer libremente su autonomía, en especial su forma de vivir. Lo anterior implica que no podemos estigmatizar a los consumidores de drogas. Una persona puede fumar todo el día, siempre y cuando su conducta no trastoque los derechos de los demás y no infrinja la ley; pero debe quedar claro que no es un patrón general y mucho menos obligatorio, pues, también se tiene la opción absolutamente válida de no hacerlo y repudiar tanto el consumo, como que se haga propaganda a la hierba.

Resulta al menos paradójico que, en el mismo recinto donde nació la ley de penalización del narcotráfico con drástico tratamiento carcelario y que tiene las cárceles llenas de menesterosos capturados con pocos gramos de maracachafa, hoy se pregone la hazaña de la adicción. Me inclino por la descriminalización, pero sin apologías.

*Abogado.