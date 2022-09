La amistad y el talento luminoso de Leandro José Duarte Díaz (Barrancas, febrero 20/1928 - Valledupar, junio 22/2013) quedaron tatuadas en mi alma con la tinta indeleble del arco iris y los murmullos de los manantiales que bajan, sin apremio, desde las montañas, a besarle los pies a Matilde Lina.

Ocurrió en San Diego (Cesar), tierra de juglares y puertas abiertas, donde fui nombrado médico rural sin imaginarme que sería vecino del maestro Leandro Díaz, quien de mañanita, camino al puesto de salud, me esperaba en su vivienda de bahareque con un tinto cerrero preparado por Clementina, su compañera inseparable, y un taburete para conversar sobre los laberintos y encrucijadas de la vida.

Quise compartir aquel privilegio con mi padre Rafael Antonio Vergara González (Sincelejo, diciembre 24/1925 - Cartagena, agosto 7/2019), a quien le gustaba la música más que la comida, invitándolo a que me acompañara el domingo 14 de marzo/1976, a parrandear en la casona de la familia Guerra, frente a la plaza.

“Estoy muy ocupado aquí en Cartagena”, me dijo, pero al mencionarle que el maestro Leandro estaría presente, cinco segundos después estaba en San Diego.

Momentos inolvidables: el genio clarividente del vallenato desgranó sus éxitos: ‘Matilde Lina’, ‘La Diosa coronada’, ‘El verano’, ‘Yo soy’, cántico invicto de quien derrotó las tinieblas fabricándole ojos a su alma, blindando su dignidad.

Al culminar la primera tanda, Pedro Julio, su fiel acordeonero, se acercó a mi padre dispuesto a complacerlo. “Fui condiscípulo de Rafael Escalona en el Liceo Celedón y ‘La Brasilera’, mi favorita”.

El músico llevó el índice a sus labios advirtiéndole que, en presencia del Maestro, estaba prohibido mencionar esa canción, copia de ‘Corina’, merengue compuesto a una dama de quien Leandro estuvo perdidamente enamorado. Ocurrió en la Finca ‘Las Flores’, los Murgas organizaron una piquería coincidiendo Escalona y Leandro, quien interpretó, de su cosecha, ‘Corina’. Escalona cambió el título: ‘La Brasilera’, calcó melodía y estrofas, se la escrituró, embolsillándose millonarias regalías, ni un centavo para el Maestro. Juzguen ustedes:

“Yo pensaba una morenita (bis) / y quise brindarle mi vida / un día fui a hacerle una visita / pero la encontré retraída / yo no sé qué le pasa a Mercedes / no sé qué le pasa a Corina (bis)”. Mi padre abrazó solidariamente al Maestro, parrandeando hasta el amanecer. Desde entonces, en el patio de los Guerra, a medianoche de todos los 14 de marzo, se escuchan los requiebros del Viejo Rafa y de Leandro, quienes se quedaron a vivir, eternamente, allá en San Diego, y yo estoy que me regreso.