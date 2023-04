Le seguimos fallando

Como “un caso aberrante” se señalaba esta semana por los medios de comunicación el abuso sexual protagonizado por un hombre a su hijastra durante cuatro años (desde que ella tenía 13); y se celebraba la decisión de la Corte Constitucional al “acceder” a la petición de la “menor” de que su agresor fuera a la justicia ordinaria. ¿Pero qué tanto tendremos que celebrar frente a este caso? Es una historia desgarradora que toca a una familia maravillosa del pueblo Arhuaco y en especial a una niña preciosa, inteligente y valiente que a sus 17 años logra expresar a su familia lo que le ha venido ocurriendo e inicia un camino igualmente doloroso frente a la justicia de este país, para el restablecimiento de sus derechos y obtener algo de paz. Dado que el perpetrador es indígena también en varias ocasiones se planteó un posible conflicto de competencias, que en diferentes momentos procesales se negó; entre otras porque el 14 de mayo de 2021, el gobernador, al cual pertenece el cabildo Central, señaló que la Jurisdicción Especial Indígena no iba a reclamar competencia en este caso. No obstante, esta situación; el 30 de septiembre de 2021, ya en la audiencia preparatoria, el cabildo reclamó la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena que conllevó a que el juez de conocimiento remitiera el asunto a la Corte Constitucional quien debía definir esta situación. Pasó el tiempo, y nuestra protagonista creció y se hizo mayor de edad, viviendo en la angustia de que su victimario quedara en libertad. Por ello, su padre en abril del 2022 ruega a la Corte Constitucional celeridad en su tarea; ya que se conocía la intención de la defensa de solicitar la libertad del agresor por vencimiento de términos. Y así fue. Quedó libre. Frustrada pero no vencida ella decide recurrir a la tutela para instar a la Corte Constitucional a que se pronuncie, aunque tardíamente; así como al juez y la Fiscalía para que resuelvan este tema procesal que conlleva a una denegación de justicia. Una tutela que curiosamente duró 12 días hábiles en notificarse su admisión a la accionante; y que al día siguiente de dicha notificación se da a conocer la decisión que se celebraba. La víctima y su familia tenían razón: debía continuar en la jurisdicción ordinaria pero la tardía respuesta de la honorable Corte Constitucional, pese a la advertencia oportuna del padre, llevó a este estado de cosas. El proceso continúa, sin la medida de aseguramiento, aumentando el riesgo de nuevas amenazas a la integridad de la familia y de la víctima; incluso una posible fuga.

Esperemos que este caso se resuelva prontamente y en Derecho. A nuestros niños y niñas indígenas, como sociedad y Estado, les seguimos fallando.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.