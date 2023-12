Le llegó la hora al turismo

Es posible que no entendamos el aumento de turistas y visitantes que viene creciendo cada año hacia la ciudad de Cartagena, muy a pesar de los múltiples escándalos por las estafas en los precios de A&B, por la exagerada prostitución del turismo sexual, por los abusos a niñ@s adolecentes, por los atracos, robos y asesinatos, entre otros, lo cual esto no debería existir en una ciudad que históricamente sostiene su economía con ésta industria pero desafortunadamente no está reglamentada, es una enorme deuda histórica donde el sector no ha mostrado su sensibilidad colectiva y de preocupación ética.

La gestión de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, cuya única función es la promoción internacional de la ciudad con todos sus encantos, algunos la consideran aceptable y sostienen que en el 2022 entraron a la ciudad 3.700.000 turistas, buena cifra aunque se conoce que han venido mucho más en otros años gloriosos.

Una justificación del auge es que la ciudad tiene y conserva su encanto por encima de su desgracia administrativa. En cierta manera, la ciudad ha servido como escenario de grandes eventos nacionales e internacionales, para el turismo de negocios, competencias deportivas, encuentros gubernamentales, turismo de sol y playa, turismo ecológico, de entretenimiento, fiestas Novembrinas, turismo de experiencias hasta turismo sexual, entre otros, pero la ciudad se merece mucho más de lo bueno por todo su potencial que conocemos ampliamente, potencial superior a otras ciudades que hoy nos toman amplia ventaja. El Historiador e investigador Alfonso Múnera sostiene que “Cartagena bien podría ser la más bella e interesante del Caribe”, pero nos falta empoderamiento humano (Restructuración del IPCC)

Por todo lo anterior hay una pregunta que se hacen todo cartagenero y colombiano ante la crítica situación: ¿qué están haciendo el gobierno, los gremios, el sector que se beneficia y los influyentes de Cartagena para resolver los innumerables problemas que afectan la imagen y la marca de Cartagena como patrimonio histórico y cultural de la humanidad? Llegó la hora de sentarnos todos y resolver.

El alcalde electo Dr. Dumek Turbay , ya habla en buena hora y con voluntad política de la creación de una Secretaría de Turismo (artículo 84 Ley 1617 de 2013-Ley de Distritos) para establecer una organización y control, unas reglas claras que permitan ejercer la autoridad sobre las actividades turísticas a las que cualquier operador y actores deban someterse a cumplir; bienvenida su propuesta pero no debemos dejarlo solo a satisfacer el clamor general.

Ésta autoridad ejercida también para el turismo de eventos y espectáculos debería desarrollarse para dar oportunidades, facilidades y seguridad en los procesos de los montajes, tramites de los permisos, garantizando la calidad y la transparencia en el cumplimiento de los eventos y asegurar el pago de los respectivos impuestos. Para el pionero de los grandes Conciertos Históricos y Pretinazos, el empresario Ángel Thorrens, “la centralización de todos los trámites en la Secretaría de Turismo, le daría más garantías a los organizadores, promotores y beneficiarios o publico de la industria del entretenimiento”.

Ahora bien, también el Dr. Yamil Arana Padaui, Gobernador electo, nos habla del turismo barrial, como mecanismo de desarrollo y crecimiento de actividades económicas alrededor de los iconos de la cultura, el deporte, las artes, la música y la gastronomía, para impulsar el empleo y la seguridad en los barrios y comunidades, con el fortalecimiento del tejido social, bienvenida su propuesta que amplía la oferta turística .

Sin embargo, Cartagena necesita más, se requiere de una revisión y refuerzo en la normatividad con relación al ejercicio de la economía del turismo. Replantear y articular toda competencia a la Dimar ,revisar los acuerdos con la Sociedad de Mejoras Publicas y redefinir el alcance del Ministerio de la Cultura; se sugiere que sea el mismo Distrito como ente de régimen especial de acuerdo a la Ley de Distritos (Ley 1617 de 2013), que reglamente y maneje sus asuntos de Mar y Playa , Monumentos y Cultura, caños y lagunas y su transporte acuático entre otras.

Se entiende que el Alcalde es el jefe y mando superior del territorio, elegido por el propio pueblo y lo que falta es la autonomía del control del territorio ejercida para este caso por la Secretaría de Turismo o su equivalente, esto genera confianza a inversionistas extranjeros y facilita la labor de promoción.

Finalmente en aras del fortalecimiento de esa autonomía, vale la pena recordar la ley 31 de 1985, que crea el Concurso Nacional de Belleza para elegir la mujer más linda de Colombia, le otorgó esas facultades y poder al municipio de Cartagena, que posteriormente se convierte en Distrito Especial, bien podría aprovecharse que la Secretaría de Turismo pudiera trabajar por el rescate y el impulso del turismo de la mano del Reinado Nacional de Belleza, que fue el espíritu de la ley, promovida por el ilustre congresista y abogado cartagenero Dr. Joaquín Franco Burgos, de igual manera con algo parecido al más grande evento de Cartagena en toda su historia: el Festival Internacional de Música del Caribe.

De no darse la creación de la Autoridad Distrital reguladora del Turismo, nos veremos sepultados a seguir sufriendo de los escándalos que afectan en todo sentido al sector y deterioran la imagen del Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, con la consecuente pérdida inminente del título otorgado por la Unesco, afectando gravemente nuestra economía y el esfuerzo en la promoción.

Hoy al parecer “nos llegó la hora”, comenzamos a soñar y tener esperanza de que por fin hay voluntad política para organizar con el Concejo Distrital la operación del Turismo, sector medular para la generación de empleo y riquezas en el Distrito, donde suponemos que habrá un ente administrativo encargado de reglamentar, entre otras a las siguientes actividades y espacios: playas, monumentos, aguas, transportes, centro histórico, cocheros, marinas, ventas en las playas , seguridad, turismo ecológico, eventos, etc.

Con Dumek y Yamil, le llegó la hora del reglamento al turismo local para su crecimiento sostenible!

Blas Thorrens Mendoza Economista de Innovación