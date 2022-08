No me gusta tragar entero y más que dármelas de algo, siempre que asisto a un evento, una clase, un taller, una misa, me goza sentarme en la primera o segunda fila, dependiendo eso sí, de que no están reservadas para aquellos que ocupan un cargo importante y, lo hago porque esta es la mejor manera de centrarme y apropiarme de lo que expone la persona que se encuentra frente a mí y no conforme con eso, me gusta preguntar todo lo que no es claro, porque si por pena o por quedar ante los demás como la ignorante, me quedo callada y con el malestar, se puede convertir en el teléfono roto cuando busque respuestas con alguno de los asistentes del público. He aquí entonces que quisiera preguntar a quien esté versado en el tema, que me explique concienzudamente, decantando la frase “le habla al oído”, cuál es su verdadera connotación.

Es que los colombianos todo lo volvemos moda y entre recocha y jocosidad con los términos, construimos realidades de doble moral que no logramos razonar su magnitud. Para ello, recuerdo como ejemplos el término lagarto, rosca, mermelada, tajada, coima, hecatombe, paros, quemas, marchas, etc. A las personas cuando somos empáticas o mantenemos una relación afectiva muy estrecha, nos gusta que nos hablen al oído, ese vaivén susurrante que embelesa y nos transporta a otra dimensión, inclusive nos hace cerrar los ojos mientras en el éxtasis parecería que tocamos el cielo. Por estos días de posesión presidencial, de nombramientos, de decisiones y contingencias, aparece con una fuerza arrolladora: “Es que fulano o zutano le habla al oído al presidente” o “ese o esa le habla muy cerquita al oído a...”. Siento demasiado romanticismo en esta frase que si bien es cierto es un decir o un dicho que se volvió usanza, va más allá de las oportunidades, equilibrio y satisfacción de las necesidades de millones de ciudadanos a quienes también nos ampara y nos asiste el artículo 1 de la CPC. Busqué en Mr. Google y me dice: “Al acto de hablar en voz baja o al oído a alguien y de modo que otras personas no se enteren de lo que se dice se le llama ‘cuchichear’. El origen etimológico del término lo encontramos en ‘cuchichí’ que es como se le conoce al canto que realiza una perdiz”.

Solo espero que cuando nos hablemos al oído en asuntos de importantes decisiones para un país, región o caserío, sea siempre pensando en el bienestar de la sociedad.

No es que las decisiones no puedan tener intimidad, todos necesitamos explorar nuestras capacidades y habilidades con nuestra voz interior, todos tenemos el fuero de la privacidad, todos podemos susurrarle a otro al oído, eso no está prohibido, pero definitivamente cuando hay democracia y elección popular prefiero escuchar algarabías y pregones. Decisiones a puerta cerrada tienen toda la validez. ¿Susurrar...?

*Escritora.