Latinoamericanos exóticos

Una de las cosas que callé durante mis años en Colombia es la opinión (el prejuicio) que los europeos en general tienen de los latinoamericanos. La mayoría de los europeos ve a los latinoamericanos como a esos primos lejanos que viven al otro lado del océano y que son, por decirlo educadamente, notablemente folclóricos y significativamente exóticos. Cuando se piensa en Latinoamérica se imagina playas sensuales, bailes sensuales, gente sensual y gobernantes un poco de opereta que gritan mucho y dicen carajo alargando la o.

Yo, que viví en Colombia y que sé que, en Latinoamérica, como en Europa, hay de todo, soy consciente que pensar que los latinoamericanos son una mezcla entre Carlos Gardel y Fidel Castro es un prejuicio fruto de la ignorancia, pero también soy consciente de que detrás de todo prejuicio siempre hay cierta verdad. O sea, el prejuicio de que los españoles no podemos vivir sin la siesta o que los alemanes tienen tendencia a invadir Polonia no existiría si los españoles no durmiéramos la siesta o si los alemanes no invadieran Polonia de vez en cuando. Así que ver a los latinoamericanos como gente folclórica no pasaría si los latinoamericanos fuesen suizos y no latinoamericanos, no sé si me entienden.

Todo lo anterior a raíz de la reciente cumbre internacional entre la UE y la CELAC en la que se vivieron, por llamarlos de algún modo, curiosos momentos como cuando los europeos querían llegar a un acuerdo sobre el comercio y los latinoamericanos insistieron en que se hiciese referencia al comercio ¡de esclavos! producido en siglos pasados; o cuando los europeos quisieron hacer una declaración criticando la invasión rusa de Ucrania y los latinoamericanos dijeron que se le prestaba demasiada atención a Ucrania (suele pasar cuando te están bombardeando) y no tanta a otros conflictos, amen de que algunos países (adivinen cuáles) latinoamericanos se manifestaron en contra de cualquier declaración que criticase a Rusia.

Cuando te estás jugando varias decenas de miles de millones de euros de inversión extranjera y algún que otro tratado internacional que podría disparar el comercio y con ello la calidad de vida de tus ciudadanos, ponerte a debatir sobre la esclavitud en el siglo XVIII o negarte a criticar a un tirano que está destrozando no sólo al vecino, sino a su propio país, pues, qué quieren que les diga, es folclórico. Porque decir demagogia barata o ignorancia supina, quizá no suene tan elegante.