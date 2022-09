¿Latinoamérica o Hispanoamérica?

La semana pasada formé parte del tribunal evaluador de una tesis doctoral que se defendió en la Universidad de Valencia (España). El ya doctor era colombiano y la tesis trataba de la minería en Colombia. En el almuerzo posterior los miembros del tribunal, los directores del trabajo y el autor debatimos sobre si el nombre correcto para referirse a la unidad cultural que formamos españoles y habitantes de las repúblicas al sur del Río Bravo ha de ser Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica.

La discusión se dividió entre los que consideraban que la expresión Latinoamérica es una invención decimonónica francesa carente del menor sentido, pues incorpora a la comunidad del antiguo imperio español a países ajenos (Haití o Jamaica) y los que considerábamos que eso es cierto, pero que, por el rechazo que genera en gran parte de los habitantes de los países aludidos cualquier referencia al susodicho imperio, las expresiones Iberoamérica e Hispanoamérica, que ubican en lugar preferente a la parte europea de la ecuación, es mejor dejarlas de lado en favor de Latinoamérica.

Yo tengo un ensayito publicado hace un par de años (Teoría General de la Estupidez Política, Bosch, Barcelona) donde, entre otras cosas, defiendo lo artificial del término Latinoamérica y lo mucho más acertado de Iberoamérica o Hispanoamérica. Sin embargo, no me llevo a engaño: estos términos son extraños a la población de los citados países, que mayoritariamente los ven como construcciones creadas por el antiguo amo colonial para seguir manteniendo desde la superioridad, un cierto vínculo con las antiguas colonias. Son expresiones rechazadas ampliamente y, aunque carezca de todo buen sentido, preteridas en favor de Latinoamérica, que es un término que se siente que unifica a toda la América al sur de EEUU y que excluye a españoles (y portugueses), a los que en no poca medida se considera un mal recuerdo del pasado, los ocupantes extranjeros a los que un día lejano se echó.

Ni lo españoles fueron ocupantes (sino fundadores), ni la ruptura de lazos entre dos mitades de la misma cosa tiene el menor sentido, pero es innegable que no es desde el recuerdo del pasado imperial, ni desde la superioridad con los que habitualmente los españoles se dirigen a los latinos, como se conseguirá la verdadera reconciliación y unidad entre hermanos, sino desde la humildad, el respeto a las decisiones del otro y la mirada puesta en el futuro, no en el pasado.