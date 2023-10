Latigazo a la desinformación

Hace un par de semanas, abordé cómo varios medios de comunicación, ávidos de clics, cayeron en la desinformación al publicar que un grupo de personas en Berlín (Alemania) supuestamente identificadas como “transespecie”, exigían ser reconocidas como perros. En realidad, se trataba de un grupo de fetichistas afines al “puppy play” que asistieron al festival “Folsom Europe”. Lo peor es que algunos mantienen la misma nota, sin corregirla. Recientemente, páginas en todo el mundo difundieron la falsa noticia de que Cristiano Ronaldo había sido condenado a 99 latigazos en Irán por abrazar y darle un beso en la frente a Fatemeh Hamami, una pintora con una parálisis corporal del 85%, en agradecimiento por regalarle dos de sus obras realizadas con sus pies. “Según la ley iraní, tocar a una mujer soltera equivale a adulterio”, recalcaban. Sin embargo, la Embajada de Irán en España desmintió “rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán”. Y añadió: “Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina”. Esta clase de noticias son las que más consume el “lector golondrina”, aquel que llega a la página web del medio de información, principalmente, a través de las redes sociales, pero que navega superficialmente y no explora otras secciones del sitio. Es decir, revolotea brevemente en la página, similar a la golondrina que se posa poco tiempo en un lugar antes de continuar su vuelo. Son diversas las estrategias que se utilizan para invitar al lector a hace clic en la noticia, desde titular con una pregunta, hasta causar una expectativa sin contar detalles. El problema es que la respuesta a esa pregunta casi siempre está al final del texto, convirtiendo a los primeros párrafos en “pura parla”. En síntesis, atrás se queda la famosa pirámide invertida que nos enseñaron en la clase de periodismo. Lo más grave es cuando se titula en pregunta y, ni al principio ni al final, se responde. Con el objetivo de retener al lector, mientras se desplaza por la pantalla (hace scroll) se le recomiendan otras noticias con textos ancla (enlaces con noticias relacionadas). Lo cierto es que una vez el usuario entiende la estrategia, el tiempo de permanencia en la página se acorta porque va directamente al final, y si luego descubre que era una noticia falsa, posiblemente no regrese, al perder el medio credibilidad.

Adenda: En los últimos días, con el conflicto entre Israel y Hamas, también hemos visto un bombardeo de desinformación. Recomiendo esta página que detecta en vivo las “fake news” de esa absurda guerra: https://acortar.link/QLYTRN

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.