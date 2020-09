Cuando entramos al salón del Palacio de la Aduana en la oficina del señor Alcalde de Cartagena, nos sorprendió detrás de un escritorio ordenado un señor aplomado, un ejecutivo distante del ‘tractor’, diferente de ese personaje pintoresco y mal hablado que sospechosamente nos están queriendo presentar algunos medios manipulados por políticos huérfanos de poder y por funcionarios huérfanos de las OPS, las famosas órdenes de prestación de servicios con las cuales los ‘malandrines’ desfalcan el erario distrital favoreciendo a parientes y amigos. Nos recibió un servidor público articulado, bien informado y sobre todo con la problemática ciudadana bien clara y con un plan estratégico estructurado. A los que lo acusan de no gobernar por estar investigando entuertos después del Libro Blanco 1 y 2, ha respondido con el descubrimiento de otra caterva de peculados que ponen nuestra clase política dirigente frente a unas responsabilidades por acción u omisión que las ías deberán necesariamente perseguir. Su manejo de la pandemia nos ha llevado a los cartageneros en pocos meses, de ser los malos del paseo, los de ningún sentido cívico a nivel nacional, a ser hoy uno de los municipios que mejor ha respondido, y nuestros números de contagio son ejemplares y la disponibilidad de nuestras Unidades de Cuidado Intensivo es de más del 50%. Como no tienen por donde atacarlo seriamente, apuntan sus armas hacia sus funcionarios y especialmente a la primera dama Cinthia Pérez Amador, una mujer afro que fue nombrada por el alcalde como primera dama gracias a su trabajo inquebrantable durante la campaña política por el Palacio de la Aduana en 2019. Están cuestionando su nombramiento y sus honorarios, la misma gente que ha prestado oídos sordos a los miles de millones de pesos entregados en anticipos de trabajos que nunca se iniciaron, a los sobrecostos millonarios de las obras públicas, a la mala costumbre de los otrosí que siempre significan un detrimento patrimonial para la Nación, están atacándolo por nimiedades, y él no va a renunciar a la primera dama, a la única persona en la cual confía y la que lo protege y le dice todas las verdades. Durante la media hora exacta que nos concedió para escuchar nuestro plan de desarrollo de Corazón Contento, Gabriel Rodríguez, Agripina Perea y yo nos dimos cuenta que con toda la buena voluntad entendiendo nuestras necesidades y la bondad de nuestro proyecto, no podíamos esperar más de él que una cita con su secretario de Participación Ciudadana, y que todo lo que le proponen siempre va a pasar a través de sus funcionarios colaboradores. Una táctica muy acertada, hasta parece más papista que el papa, pero qué refrescante diferencia con los que manejan cualquier cargo como una posibilidad de favorecer a los amigos, y de complacer a la casta.