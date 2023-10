Las pymes en contexto

La actual dinámica del contexto global impone en las instituciones de educación superior la necesidad de identificar nuevas formas de enseñar desde las diferentes perspectivas del conocimiento y de motivar el aprendizaje en los estudiantes. Al hablar de temas empresariales, no solo aspectos teóricos y tecnológicos son necesarios, sino también su aplicación en contextos reales.

En ese sentido cobra mucha importancia la articulación de la academia con el tejido empresarial. Dentro de los esfuerzos por aportar a la formación del estudiante a partir del conocimiento de sus realidades, la Escuela de Negocios de la UTB apoya a la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) a través de “Redes de Núcleos Empresariales”, un programa en el que los estudiantes tienen la posibilidad, con la guía del profesor correspondiente, de diagnosticar y acompañar el fortalecimiento organizacional y operativo de las microempresas en diversos sectores económicos priorizados.

Este tipo de programas establecen una relación beneficiosa para todas las partes involucradas. Los estudiantes, por ejemplo, se acercan al aprendizaje teórico-práctico, entienden las realidades de quienes inician negocios y fortalecen sus habilidades vinculadas con la toma de decisiones bajo incertidumbre, trabajo en equipos multidisciplinares, y más. Las empresas, por su parte, reciben una retroalimentación que se deriva del propio ejercicio desarrollado por los estudiantes y que se decanta en una propuesta de mejoramiento de sus procesos (aunque es potestad de cada negocio implementarla o no).

En un entorno en el que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan cerca del 95% del total y en el que la falta de acceso a financiamiento, las dificultades para acceder a nuevos mercados y la necesidad de mejorar la capacitación empresarial son los problemas que más las aqueja, la retroalimentación recibida parece ser una muy buena alternativa.

Como parte del fortalecimiento del aprendizaje en los profesionales del área de negocios, administración y afines, iniciativas similares se deben desarrollar con mayor frecuencia. Esto no siempre es fácil: muchas veces las Mipymes no tienen una cultura para dejarse intervenir, los jóvenes aún viven rezagos psicológicos y emocionales postpandemia, y la información necesaria no siempre está disponible. Sin embargo, superados todos esos obstáculos, no cabe duda de que una educación integral, de calidad y con una visión global está muy en sintonía con el fortalecimiento del tejido empresarial local y regional.

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.

*Profesora de la Escuela de Negocios, UTB.