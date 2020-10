No existe nada más recurrente que la pobreza, sobre todo en Colombia donde a cada momento tropezamos con vivos testimonios de sus estragos y, peor aún, la solución es solo una quimera que hace parte de los deshilachados discursos políticos e indicadores porcentuales, contrarios a lo que la vida nos muestra directamente. Toda esa desdicha contrasta con la alegría que milagrosamente embarga a nuestra gente, no por conformismo, creería yo que por cultura o genética reímos ante la adversidad. De ese grupo de titanes es grato recordar a Enrique Jaraba Ramírez, un gran filósofo de la vida que murió en septiembre de 2010, a sus 78 años. Tuve el honor de interactuar con él y conocer de primera mano sus maravillosas anécdotas, casi siempre referidas a las peripecias por las que atraviesan los desposeídos, a quienes les llamaba jocosamente ‘los mondaos’ y dentro de los que sin duda se contaba como un digno representante

Enrique accedió a una pensión después de los 70 años, recibir el retroactivo y sus mesadas lo precipitó a la muerte, ya que eso le facilitó algunos excesos que malograron su salud, aquella por la que se preocupó su hermano Efraín, cuando ante la caída de una ficha de dominó y este se agachara a recogerla, exclamó: ¡Enrique! ¿Cómo se te ocurre agacharte buscando un derrame? Y la respuesta en el mismo tono no esperó segundo: ¡Qué derrame ni que nada! llevo 20 años con el agua cortada, todas las mañanas le meto la cabeza al contador para conectar el tubo y nada me ha pasado. Se refería también a hechos que invitaban a la reflexión, por ejemplo, que en las familias se propendía por prolongar el nombre del pariente pudiente, pero al ‘mondao’ lo condenaban al irremediable olvido, concluyó en aquel entonces: si yo tuviera plata hubiera un Enriquererio del carajo. Aseguraba que eran toda talla porque toda ropa regalada les quedaba bien, que para ellos no había descuento o producto barato, pues no tenían para comprar algo por buena que fuera la ganga, y que, difícilmente tendrían ahijados.

Contaba que en las pocas fiestas a las que son invitados pasan inadvertidos, no se despiden y al anunciar su retiro nadie les presta atención, caso contrario sucede con el adinerado, quien ante su despedida le responden: No te vayas, tómate el último, te empaco la comida y hasta lo agarran para que no se vaya. Se dolía del desequilibrio a la hora de servir un sancocho, los primeros platos cargados de presas eran para el pudiente, mientras el ‘mondao’ debía resignarse al caldo transparente y si tenía suerte, un trozo de plátano verde que le hacía malabares. Evidentemente mi amigo vivió en este mundo de formas, y contó sus cuitas de la manera más feliz posible, se gozaba con la estupidez de valorar y tratar a los demás según sus posesiones. Por esas y mil razones más, nunca lo olvidaremos.