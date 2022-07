Las olas de globalización

La globalización es uno de los fenómenos contemporáneos más visibles del final e inicio de este nuevo milenio. En efecto, se ha convertido en una dinámica objeto de una panoplia variopinta de interpretaciones que ha hecho correr ríos de tinta en el contexto orbital.

La globalización la he definido en diversos escritos como la gravitación de los procesos económicos, políticos y sociales de carácter global en el contexto territorial particular. No es un fenómeno reciente como el sentido común local le podría interpretar. Su análisis y dinámica se remonta a finales del siglo XIX. Su estudio se especifica en cuatro etapas bien delimitadas reconocidas como olas de globalización.

En ese orden de ideas, la primera ola acontece en el periodo transcurrido entre 1870 y 1914. Se caracteriza por la caída de los costos del transporte, motivada por la incorporación de los barcos a vapor, la reducción de tarifas aduaneras y el uso de nuevas tecnologías como el ferrocarril, que permitió el trazado de largas extensiones de vías para la extensión territorial y fomento de la producción agrícola y por consiguiente la exportación de commodities.

Después de este periodo tuvo su acontecimiento la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo cual derivaría en un bache de globalización, puesto que estos dos conflictos bélicos mantendrían ocupados el pensamiento y actuaciones de la comunidad internacional. Entonces, la segunda ola de globalización empezaría después de la Segunda Guerra Mundial y terminaría en finales de la segunda mitad de la década de los setenta del siglo XX. Tiene dos características políticas y económicas esenciales: el contexto bipolar y el movimiento fordista. En la primera refiere la instalación de dos bloques de poder: la OTAN y el Pacto de Varsovia liderados por Estados Unidos y la URSS. En la segunda toma el relevo protagónico la exportación de productos manufacturados sobre la de commodities, sustentado en la producción estandarizada.

Por su parte, la tercera ola inicia en la década de los ochenta y culmina en 2020 con los acontecimientos de crisis financiera internacional e inicio de una ola de democratización con la manifestación de la primavera árabe y su efecto colateral, los movimientos de indignados. Se caracteriza por el advenimiento de las economías emergentes, la emergencia de la sociedad de la información y el conocimiento y el movimiento postfordista. La cuarta ola de globalización ya está en curso, y mostrará el protagonismo sustancial de los países emergentes, tanto en materia militar como económica y el declive de occidente frente a oriente; la estelaridad de los asuntos de baja política como los cataclismos sanitarios, cambio climático y desastres naturales, inestabilidad económica, escasez de recursos naturales como el agua dulce.