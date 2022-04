Hoy, en cuanto me desperté, no pude evitar dedicarme a contemplar a mi hijo. Lo besé con ternura y le recordé que es lo más importante en mi vida. Como muchas madres, quiero verlo libre, feliz, creciendo y aferrándose a su propósito de vida cualquiera que sea. Tuve esta mañana la plenitud que siente una madre al ver dormir tranquilamente a su pequeño. Fui consciente, de tener un día más para disfrutar su compañía y celebrar su existencia. Un derecho que le ha sido arrebatado a tantas madres en nuestro país, que dolorosas, fatigadas, pero consumidas en el ardor del interminable amor hacia sus hijos persisten en dar lo mejor de sí; y armadas de una inagotable fuerza, con la que nos conminan a la reconciliación e incluso al perdón de quienes ni siquiera lo merecen. El jueves pude escuchar y ver la Audiencia de Reconocimiento por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo (27-04-2022) llevada a cabo frente a la JEP y tuve que dedicar estas líneas a lo que allí sucedió. Colombia escuchó relatos descarnados y desgarradores, en las voces entrecortadas de los hombres que, portando los uniformes del Ejército Nacional, perpetraron crímenes de lesa humanidad, arrebatándole la vida a hijos, esposos y hermanos inocentes. Unas Fuerzas Militares instituidas para la guarda de la vida, la honra y la defensa de sus compatriotas y que por cumplir con una política de estado de “Seguridad Democrática” se convirtió en una verdadera empresa criminal. De los momentos más intensos y reveladores de esa audiencia, en mi sentir, lo protagonizó Sandro Mauricio Pérez, sargento retirado del Ejército, quien, con una flor en la mano, le reconoció a la señora Flor Hernández, madre de un joven de Soacha, que él lo había asesinado. Que lo engañó para lograr su traslado desde Soacha con falsas promesas de trabajo y luego lo ultimó. Sandro le dijo: “Gracias por hacerme entender el valor de la vida”. Y es que el poder trasformador de la mujer y de las madres en el conflicto colombiano es incalculable. Son las madres, quienes 14 años después con obstinación, terquedad, sin desfallecer, han logrado doblegar a los criminales; le han enrostrado a una sociedad incrédula, a un gobierno ilegítimo en materia de DD. HH., a unos expresidentes y exministros cínicos que los falsos positivos no son una fábula izquierdosa, sino tal vez la herida mas profunda y aún sangrante de este país. Confío, sumándome al sentir de la magistrada Catalina Díaz, que esta catarsis colectiva nos dé la madurez necesaria como sociedad que nos permita transitar hacia la paz. Gracias a las madres, a las de Soacha, de La Candelaria, del Catatumbo, a todas esas quienes aún lloran sus hijos; y que con coraje y el amor nos muestran: el camino.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.