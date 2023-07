Las economías departamentales en 2022

De acuerdo con los datos del Dane, la economía colombiana creció a una tasa de 7,3% en 2022, una de las mayores registradas en la historia del país. Cuando se discrimina este desempeño por entidad territorial, se encuentran diferencias importantes como resultado de la composición sectorial y el comportamiento de las distintas actividades económicas.

Un primer elemento que se reafirma es la alta concentración espacial que tiene la actividad económica en el país. En 2022, tres entidades territoriales Bogotá (24,4%), Antioquia (14,5%) y Valle (9,6%), generaron el 48,5% del PIB total nacional. Al agregar tres entidades más, Cundinamarca y Santander (6,3% cada una) y Atlántico (4,4%), se llega al 65,5%. En síntesis, aproximadamente dos terceras partes del PIB nacional se producen en seis entidades territoriales.

Nueve de ellas registraron tasas de crecimiento por encima del agregado nacional. Las tres con mejores desempeños son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (11,7%), Bogotá (9,5%) y Atlántico (9,3%). La actividad económica que explica el crecimiento en la capital del país y el Archipiélago es el comercio, transporte y alojamiento. En Atlántico son la industria manufacturera y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación las que más contribuyen al crecimiento de la economía.

De otro lado, 24 departamentos tuvieron crecimientos por debajo del promedio nacional. Los tres que tuvieron el más bajo desempeño son Arauca (0,7%), Guainía (1,1%) y La Guajira (-3,2%), este último es el único con una caída en 2022. En estos casos, las actividades económicas que arrastran el crecimiento en dirección negativa son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en el caso de Arauca, mientras que la actividad económica que más perjudica el crecimiento en Guainía y La Guajira es la explotación de minas y canteras.

Por último, los resultados del PIB per cápita nuevamente reportan una heterogeneidad entre las entidades territoriales. Por un lado, existe un grupo pequeño de ocho de ellas que logran tener un PIB per cápita por encima del promedio del país. Los mejores resultados se encuentran en Meta, Casanare y Bogotá que muestran un PIB por habitante que es más de 1,5 veces el promedio nacional. Por su parte, los otros 25 departamentos tienen un PIB per cápita menor al nacional. En 12 de estos territorios el indicador no llega a ser la mitad del registrado en el país. Los peores valores se registran en Guainía, Vaupés y Vichada en donde el PIB por habitante es cerca de un tercio del nacional.

En conclusión, existe una concentración en la actividad económica en unos departamentos y, dado los resultados de crecimiento en 2022, podría esperarse que la aglomeración de la economía nacional continúe en el mediano plazo.