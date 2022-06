En YouTube existe un video de 1958, con una entrevista a Fidel Castro en la Sierra Maestra, Cuba, y en el que textualmente dice que “no es comunista y que su filosofía política es la democracia representativa y la justicia social”. Ya en 1959, cuando triunfa la revolución, visita a New York y en diferentes entrevistas, incluyendo una con la cadena NBC, no se cansa de repetir: “Yo no soy comunista”. Ese mismo año, con solo algunos meses de gobierno, su compañero de batallas, Huber Matos, preocupado por el rumbo político que viene tomando Castro, lo critica abiertamente y es encarcelado durante 20 años. Al final, Matos tenía razón: Fidel era comunista y hundió a la isla en la miseria. Cuba lleva 60 años llorando lágrimas de sangre.

En 1979 triunfan los sandinistas en Nicaragua, expulsando al dictador Anastasio Somoza. Tiempo después, Daniel Ortega, uno de los líderes de la revolución, gana la presidencia en compañía del escritor y amigo Sergio Ramírez. Era el año de 1985. Años después, en 1999, surgen las diferencias entre Ortega y Ramírez. En 2007, Ortega gana la presidencia nuevamente y se mantiene en el poder, hasta la fecha, en condiciones dictatoriales y apresando contradictores. Ramírez sale al exilio y denuncia la traición al pueblo nicaragüense. Nicaragua lleva 15 años de lágrimas de sangre.

En el año de 1998, justo antes de las elecciones en Venezuela, el candidato Hugo Chávez le dijo al periodista Jorge Ramos (está en YouTube), que jamás se quedaría en el poder y negó que en sus planes estuviese controlar los medios de comunicación y la expropiación de empresas. Años después, la entrevista fue bautizada como “las tres mentiras”. En el año de 2002, Chávez recibe un golpe de Estado y la restitución al poder es dirigida por su amigo del alma, el comandante de Brigada, Raúl Baduel, quien posteriormente sería ascendido a General y ministro de Defensa. Tiempo después, cuando inició sus críticas a Chávez, fue encarcelado en el año 2009 y muere en prisión en el 2021. Sus críticas fueron ciertas: Venezuela pierde su democracia y todos conocemos el desastre económico, político y social, que se vendría. Venezuela lleva 20 años de lágrimas de sangre.

Hace muchos años, cuando tenía unos 10, recuerdo que le pregunté a mi madre, “¿cuándo se llora con lágrimas de sangre”? Ella me respondió: “Kike, hay algunas decisiones que son trascendentales para la vida, y a pesar de las múltiples advertencias, se empecinan y lo hacen. Pasado el tiempo, reconociendo el error, se arrepienten y lloran con lágrimas de sangre; pero ya es demasiado tarde”.