La Virgen espera el malecón

Nunca estuve de acuerdo con el nombre de ‘Malecón’ a la solución vial y de infraestructura que se proyecta hacer a lo largo de los barrios La María, San Francisco y La Esperanza, localizados en la margen norte de la Ciénaga de La Virgen, por dos razones: 1. La propia definición ingenieril de ‘malecón’: “Muro grueso construido a la orilla del mar, playa o puerto para protegerlos de la fuerza del agua”, y 2. La falta de imaginación de los cartageneros que permitieron que una empresa barranquillera, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S, usara el mismo nombre que el de esa ciudad. En Barranquilla tal vez se justifica el nombre por la dinámica misma del río Magdalena, pero en la Ciénaga no existe la más mínima posibilidad de oleaje, a menos que la Virgen se enfurezca con tanto abandono.

Volviendo al tema primordial que es del macroproyecto que publicitaron en El Universal, el día 16 de enero del presente año, se lee: “El reto es lograr la financiación del Malecón de la Ciénaga de la Virgen”, lo cual nos hace pensar que ya se tiene un proyecto totalmente estructurado Fase III, es decir, que todos los estudios complementarios, que esta clase de obras requiere, están terminados. Siendo así, lo más fácil es conseguir la financiación con cualquiera de las entidades que tienen dinero fresco como Findeter, Fonade, Fondo Adaptación, Fondo de Regalías, Cooperación Internacional, Gobierno Nacional, etc.

También nos preocupa que, si existe en proyecto Fase III al cual solo le falta la financiación, no se haya socializado con las fuerzas vivas de la ciudad, gremios y en particular con las comunidades de la zona de influencia, mediante las famosas consultas previas. Preocupante que, teniendo un proyecto listo para conseguir los recursos, no se publique el valor de las obras a ejecutar. Ya estamos acostumbrados a estas cortinas de humo que se lanzan en esta administración, desde donde se ejecutan obras con base en diseños conceptuales.

Desde el punto de vista de la ingeniería nos gustaría conocer las recomendaciones geotécnicas del proyecto, pues en esa zona el suelo está conformado por sedimentos de escorrentías pluviales, escombros y basuras, que han dado al traste con la primera etapa de esa vía. De igual forma, desde el punto de vista hidráulico e hidrológico, se debe conocer el diseño de los canales pluviales y manejo que se le dará a los sedimentos que estos arrastran hacia la Ciénaga.

Expertos en la materia me han expresado su opinión que, debido a las condiciones geotécnicas de la zona, la solución a implementar debe ser un paso a desnivel o viaducto para evitar los problemas ya conocidos.

*Ingeniero Civil y Sanitario.