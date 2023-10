Pablo Galván es el personaje principal de la película ‘La vida no vale nada’ (1954), del director Rogelio A. González. Al respecto, entrevisté en 2012 al campeón mundial de boxeo Rodrigo ‘Rocky’ Valdés, quien recordó cuando dormía debajo de una mesa de cocina en el mercado público de Getsemaní. Igual imagen a la del personaje Galván, cuando se acuesta a dormir debajo de una mesa de panadería y que Rodrigo Valdés rememoró, porque el personaje era interpretado por uno de sus grandes ídolos en aquella época: Pedro Infante.

Cuando Pedro Infante llegó a Cartagena en 1954, se rompió la cabeza a causa del alboroto y el desorden: “...después de su actuación en el Teatro Padilla, al salir para tomar el automóvil que lo transportaría al Teatro Colonial, encontró que la multitud apostada en la Calle Larga no había disminuido y debido a que los pocos agentes que se encontraban allí no pudieron contener el gentío, el cantante se vio acosado en tal forma que le lastimaron una placa que lleva en la frente a raíz de un accidente de aviación hace algunos años (...) No obstante, Infante actuó en el Teatro Colonial” (El Universal, 3 de junio 1954, Pág. 7)

‘Los tres huastecos’ (1948), ‘Nosotros los pobres’ (1948) o ‘Un rincón cerca del cielo’ (1952) eran películas que precedían la devoción popular por Infante, quien acompañado por el Mariachi Vargas, presentó un repertorio de canciones que integraban la banda sonora de sus filmes.

En 2007 entrevisté al distinguido profesor Jorge Valdelamar, quien recordó la canción ‘Soy un tren sin pasajeros’, que aparece en la mencionada película y se centra en el despecho y el dolor del abandono y la soledad, producto de amores no correspondidos.

En ‘La vida no vale nada’, Pedro Galván decide rescatar una prostituta de su situación. Con el transcurrir del tiempo y después de mucho trabajo duro en una panadería, Pedro reúne el dinero necesario para liberar a Silvia del prostíbulo en que está. Silvia cree que Pedro estaba motivado por el amor, pero llega la decepción cuando descubre que realmente todo estaba justificado por lástima. Silvia enloquece de rabia y tienen que llamar a las autoridades policiales para evitar un crimen pasional. Casos de la vida real, según ciertos entrevistados que atestiguaron el rescate de mujeres de los prostíbulos por hombres con quienes sostuvieron tórridas y tormentosas historias de amor. ‘La vida no vale nada’, en película y canción, validó tales episodios a través del melodrama que trastocaba el mundo del cine con elementos de sabiduría popular: “Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada”, dice la canción.

Muere Infante en 1957, fue llorado en el mundo entero y muchos expertos consideran que con su desaparición, comenzó a decaer la época de oro del cine mexicano.