A lo largo de la vida hemos crecido con campañas de autocuidado y responsabilidad sexual para evitar contagiarnos de enfermedades de transmisión sexual como el VIH Sida, entre otras. Hoy, las nuevas generaciones y las que estamos por expirar, debemos aprender a convivir con una pandemia registrada por última vez hace cerca de 200 años.

Teniendo en cuenta los positivos reportes de contagios, en los que merma diariamente la cantidad de pacientes y de víctimas mortales, debemos concentrarnos ahora en la otra pandemia. La que por siempre ha afectado a nuestra ciudad –el hambre y la desigualdad–. Por ende, todos los esfuerzos y acciones deben enfocarse a la reactivación económica, pero con responsabilidad, al igual que en el sexo.

Esta vez, los héroes no son los médicos, enfermeros, miembros de la fuerza pública, inclusive los empleados de servicios exequiales. Esta vez nos compete a todos reactivarnos de manera responsable por recuperar lo perdido y por qué no, ganar más de lo adquirido, ojalá con sentido social, por una economía que incluya al cartagenero de a pie, por un centro histórico no sólo para el foráneo, también para los coterráneos, donde quepamos todos y podamos compartir y disfrutar de nuestra ciudad.

Quiero invitar al Gobierno Nacional, como al Departamental y Distrital, a que las políticas públicas que implementen en nuestra ciudad, no sólo sean para el beneficio del sector turístico, sino también para los cartageneros, en las que se pueda diferenciar el valor de las cosas entre el turista y el residente, donde se implementen estrategias de precios y mercados simplemente mostrando tu cédula; de esta manera, los cartageneros menos favorecidos y por qué no, la poca clase media que tenemos, sienta que no consume ni pague como turista, sino como ciudadano y dueño de aquello que explotan pocos, nuestra cultura, nuestras playas y mares, nuestra arquitectura, nuestra gastronomía y nuestra historia.

Salir a departir en un restaurante en el sector turístico, sea el Centro o Bocagrande, es un lujo, es inaccesible para la mayoría de habitantes. Por eso, es menester que la ciudad se replantee al igual que las modalidades laborales y académicas, que los mercados se ingenien estrategias de consumo para los residentes de Cartagena, de esta manera, el establecimiento tendrá además de un cliente pasajero, un cliente permanente, que con el voz a voz empoderara el servicio y el consumo, generando inclusión y sentido de pertenencia.

Requerimos de políticas públicas incluyentes, para que el comercio de Cartagena no le siga haciendo el sexo a los nativos y residentes.