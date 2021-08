Si revisáramos en los archivos tanto internacionales como en los nacionales, la eficacia en las campañas de vacunación, llegaríamos a la dolorosa conclusión de saber por qué en Colombia estamos atrasados en la vacunación.

Los comerciantes de las multinacionales farmacéuticas se enfrentaron en las disputas de sus acciones bancarias en Europa y los Estados Unidos; predominó el mercantilismo contra el sentido humanitario y médico de combatir la pandemia. El manejo de esta en el país ha dejado en evidencia la ineptitud del gobierno de Colombia; que al igual que Bolsonaro en Brasil le quitaron la gravedad y se dedicaron a las campañas inanes en televisión.

No sabemos qué intereses tuvo el gobierno en escoger la “vacuna Pfizer y compañía”, a pesar de los inconvenientes de ese producto. Recuérdese que debe conservarse a menos de 80 grados de congelación. Colombia es un país tropical con regiones frías como Bogotá y los páramos, pero las dos terceras partes de los territorios tienen temperaturas de más de 37 grados. Las muertes debidas al COVID-19 siguen aumentando y no se acelera el tan necesario proceso de vacunación a los colombianos obreros, pobres y campesinos en el territorio nacional. La mortalidad aumenta y el Gobierno no reacciona para afrontar tal problemática.

Las fábricas de vacunas que existían en el país fueron suprimidas sin razón; hoy servirían para producir nuestras vacunas como lo hacen en Argentina, Chile e inclusive Brasil. Es evidente que existen varias vacunas en el mundo: de la India, China, Cuba que no tienen como finalidad el “lucro económico”. Para colmo de males Colombia no apoya la supresión de las patentes de las multinacionales farmacéuticas en contravía a lo que piden la mayoría de los países del mundo que apoyan a la India en esa solidaria solicitud.

Más de un centenar de países en la Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldan una propuesta para hacer una excepción a las patentes en torno a la COVID-19, incluyendo vacunas, medicamentos y diagnósticos. Los médicos sin Frontera ONG están en contra la protección de las patentes de las multinacionales. La iniciativa de la India y Sudáfrica argumenta que no debe haber patentes relacionadas con las tecnologías para luchar contra la COVID-19 sino cuando se haya alcanzado una inmunidad colectiva.

Sin tener que invocar a la Constitución Nacional de 1991 la vacunación es responsabilidad del Estado; sin embargo, el gobierno y su entorno quiere que los entes privados asuman ese costo. El Estado es el que debe afrontar la vacunación total de los colombianos y evitar esas altas cifras de muertes debidas a los virus de todo tipo.