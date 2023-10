La unidad en la diversidad

No encuentro palabras para adjetivar lo bello y grandioso que ha sido el modo como el Sínodo, que el 4 de octubre pasado, simbólicamente día de la fiesta de San Francisco de Asís, se inició en Roma: el papa Francisco sentado en una mesa circular igual a las demás mesas, y con él un integrante de la iglesia oriental, un laico y una laica, una religiosa, un cardenal, un obispo, un presbítero. Unidos en la diversidad buscando mostrar lo que debe ser una Iglesia sinodal.

El papa Francisco dando un ejemplo de sinodalidad sin un sitial especial, trono principesco o lugar por encima de nadie. Volviendo a recuperar el sentido de servidor de la unidad de la Iglesia y de profeta de la esperanza, a pesar de todo lo que nos aflige como humanidad atravesada por las guerras y la crisis climática. Una iglesia en donde caminamos juntos a la escucha de los sonidos de Dios en la historia del presente, para poder responder en unión y comunión a desafíos inusitados del momento que vivimos.

Ciertamente que este modelo de unidad en la diversidad choca con las mentalidades de quienes quieren una iglesia de príncipes y no de servidores, de diferencias a partir de la propiedad de lo sagrado y no de compañeros del camino en la búsqueda de ir haciendo presente el Reino de Dios, tanto silenciosamente y de manera imperceptible, como proféticamente denunciando todo lo que impide recuperar la esperanza en la posibilidad de un mundo fraterno y solidario. No otra cosa se percibe en las críticas y disonantes pronunciamientos, incluso de alguno que otro cardenal norteamericano, a través de páginas de internet que defienden intereses de poder y la permanencia de una iglesia de desiguales a partir de una falsa comprensión y vivencia de lo sagrado.

Los medios de comunicación social no se ocupan sino de asuntos discutibles de poca importancia, si lo que está conduciendo y provocando Francisco, el papa, es una renovación que revitalice la vida de la Iglesia, comunidad de seguidores de Jesús, enriquecida por la diversidad de carismas y ministerios al servicio del Reino. Como católicos no podemos sino agradecer al Señor el tener en la sede de Pedro a un gran timonel que conduce, contra viento y marea, la nave de la Iglesia por los caminos de la sinodalidad: del caminar juntos escuchando los clamores de todos los excluidos y sintiéndonos todos parte importante de nuestra iglesia una, santa, católica y apostólica.

De igual manera, en nuestra iglesia particular de Cartagena de Indias, vivamos esta sinodalidad comprometiéndonos todos y todas a ser insobornables testigos de Jesucristo el Señor, a pesar y en contra de tanta mentira camuflada desde los ámbitos de poderes económicos, políticos e ideológicos que se resisten al cambio y a la novedad, frutos del Espíritu presente en su Iglesia.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.