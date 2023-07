La transformación de la oruga

Cada cuatrienio empiezan los amores a surgir, apasionados discursos nos conquistan y se realza el romanticismo y la prosa poética vuelve a tener auge y muchos soñadores quedamos boquiabiertos navegando en un mar de utopía que, a pesar de los fracasos o triunfos, insistimos en seguir soñando con posibles vuelos para salvar a Cartagena. Por eso pensé en la oruga, con el paso de los días va creciendo en tamaño hasta que termina envolviendo todo su cuerpo con seda formando un capullo. “La oruga pasa un tiempo dentro del capullo haciendo una metamorfosis que terminará transformando ese animal que se arrastraba por el suelo en una preciosa mariposa de grandes alas”, tomado de Google. Qué hermoso proceso cuando es propio de la misma natura, sirve de ejemplo para entender la grandeza del ser vivo que paso a paso logra llegar a su estado de libertad, sin embargo dentro de la misma especie del reino animal en la que estamos incluidos, los procesos para estas épocas de postulaciones y elecciones, son bien analizados, estudiados, encuadrados por el hombre (antro) con todas sus necesidades y no propiamente naturales sino ambiciosas y desmedidas, donde romper el cascarón significa llevarse por delante a todos los incautos. Y me inspiran las doctrinas filosóficas y evoco el canibalismo sexual por los nutrientes, y veo a la mantis religiosa donde por lo general, los machos, más pequeños, hacen lo que pueden para evitar ser devorados, incluso fingirse muertos. La mantis devora al macho por los nutrientes que se obtienen, para así beneficiar a su descendencia a medida que crece. Y la realidad de nuestra ciudad es una sátira, no lo que estoy planteando de la oruga y la mantis religiosa que se fundamenta en hechos reales, sencillamente este planteamiento es una invitación para todos, tanto los que nos quieren gobernar como los que elegimos para que nos gobiernen, porque el problema no está en ellos, proponen, hablan, argumentan con sustentaciones que quieren sacar adelante a la ciudad, el verdadero problema es que no estudiamos sus hojas de vida y nos dejamos llevar por acaloramientos. Si ellos, los posibles candidatos ofrecen y cumplen, que es el verdadero objetivo de representarnos, sería loable y apoteósicamente valioso, pero enmascararse en procesos de oruga para romper el cascarón y después devorarnos con el incumplimiento de lo prometido es la parte más dolorosa que hemos vivido con muchas de las administraciones a las que nos hemos visto sometidos durante años y años. Todos somos partícipes de esta transformación o de este anclaje dentro de un andamiaje que arma sus estructuras con las fisuras de una sociedad débil y con la agravante de la necesidad y el hambre, lo que obliga a buscar tablas de salvación con los pedazos de cascarón que le dan vuelo a un flamante volador.

*Escritora.