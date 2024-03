La tragedia de ser una buena EPS

En el actual debate sobre la salud financiera de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), se ha planteado la necesidad de aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde a la prima anual de aseguramiento reconocida por cada afiliado al sistema de salud. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que algunas EPS enfrentan mayores costos por paciente, al atender a una población con enfermedades más costosas.

Aunque la UPC se ajusta por distintas condiciones de los afiliados como grupo de edad, sexo y localización geográfica, no se tiene en cuenta las condiciones de riesgo ni el perfil epidemiológico de cada afiliado. Estos factores son determinantes fundamentales de la demanda de servicios de salud (consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones, procedimientos y medicamentos) y de los costos que enfrenta el sistema. Estas condiciones de riesgo son especialmente relevantes en las enfermedades crónicas no transmisibles y las de alto costo, ya que las personas que las padecen requieren mayor atención médica, que es más costosa.

En el escenario colombiano, la distribución de la demanda de servicios médicos entre las EPS no es homogénea. Los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades de alto costo prefieren afiliarse a aquellas con los mejores indicadores de calidad, esperando recibir los mejores servicios y tratamientos para sus enfermedades. En efecto, para 2022, el tratamiento de las enfermedades de alto costo, como el cáncer, la hemofilia, las enfermedades huérfanas, la artritis reumatoide, la hepatitis C y la enfermedad renal crónica, se concentraron en 4 EPS del régimen contributivo (46%) y 4 del régimen subsidiado (18,5%).

Estas entidades son las que presentan los mejores indicadores de desempeño en la gestión de riesgo de las enfermedades de alto costo; sin embargo, debido a que en la actualidad la forma en que se determina la UPC no considera las condiciones epidemiológicas de los afiliados, los recursos asignados a las EPS con una alta proporción de pacientes con enfermedades de alto costo, tienden a ser insuficientes en comparación con otras EPS que reciben el mismo monto por paciente, pero atienden principalmente a una población que requieren atención de bajo costo.

Ajustar el valor de la UPC por condición de riesgo, considerando la distribución y prevalencia de enfermedades costosas, contribuirá a focalizar mejor los recursos del sistema de salud. Esto implica que las EPS con mayor carga de pacientes con enfermedades de alto costo recibirían más recursos para financiar y atender los tratamientos de estos pacientes, sin que estos tengan que pagar más y las EPS con pacientes de bajo costo recibirían menos recursos. Este ajuste podría incluso lograrse sin aumentar el costo del aseguramiento, lo que contribuirá a la sostenibilidad del sistema.

Esta columna se elaboró con la aportación de Jesús Botero.