La sugestiva propuesta

Es por lo demás sugestivo proponer que reflexionemos sobre la necesidad de conversión en este tiempo de cuaresma que este año se nos viene marcado por el incremento de las discusiones y acciones que incrementan la polarización y las radicalizaciones irracionales entre familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso con el taxista o desconocido con quien por cualquier motivo iniciamos una conversación. Definitivamente nos estamos enfermando y disfrutando la enfermedad de repetir lo mismo de antes y un poco más, mientras los causantes de la contienda, ríen, ríen.

Ser testimonio de la necesidad de conversión para poder creer en el Evangelio es sugestivo porque nos sitúa ante el desafío de ir en contravía siendo testigos de la ternura y la misericordia de Dios en situaciones de tanta dureza de corazones y tanta indiferencia junta. Nuestras vidas también están afectadas por el desencanto ante instituciones que no responden a los intereses de los hermanos que sufren y ante las discusiones interesadas que no dejan salir a flote los reales intereses en juego, sobre todo los del gran capital. Y junto a ello, las posturas intransigentes y la posibilidad de sentirse los únicos poseedores de la razón y la verdad.

Y en este contexto, la llamada de este tiempo litúrgico a rectificar el camino, allanar las sendas y realizar acciones concretas para mostrar que nos aproximamos a la celebración de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios hecho hombre, se constituye, una vez más, en invitación a no ser parte del juego en el cual, intereses no tan santos, quieren nuevamente involucrarnos; y ahora, con más odio y sevicia que antes. Es irónico que no se pueda discernir, hablar de justicia, de los derechos de los excluidos, de la preferencia por los últimos, del maltrato descarado en las instituciones de salud, sin ser de inmediato situado en uno de los bandos, pero el seguidor y la seguidora de Jesús no se amedrentan y siguen buscando hacer verdad la llamada de Juan el Bautista ante la proximidad de la llegada del Jesús del Reino: “El que tenga una túnica que la reparta y el que ha robado que devuelva lo robado” (Lc.3,10-18). Hechos, realidades de justicia y verdad, de honradez y transparencia en lugar de vanas palabras que se lleva el viento al ser pronunciadas.

Cuaresma es una sugestiva propuesta que llevas en la frente marcada por el recuerdo de la condición humana y su fragilidad eres polvo y en polvo te vas a convertir; pero mientras tanto, cambia el rumbo y vuelve a encontrar a Dios. Aprovecha este tiempo, a pesar de tanta ligereza y liviandad en las maneras de ser y pensar, para ensayar a realizar en la vida de cada día lo que significa decirte: “¡Conviértete y cree en el Evangelio!”.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.