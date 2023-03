La Secretaria desnuda

Varios medios de comunicación en Cartagena han publicado un listado de órdenes de prestación de servicios (OPS) del círculo de la secretaria del Interior Ana María González. Si bien esos contratos no son ilegales –a menos que los seleccionados no cumplan con sus obligaciones–, sí ventilan incoherencia política y cuestionamientos éticos: la contratación por amiguismos persiste en el gobierno de William Dau, quien como veedor fue un férreo opositor de esa práctica.

La Contratopedia Caribe revisó el Sistema Electrónico de Contratación Pública y encontró 19 OPS, varias de ellas firmadas por personal vinculado a la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), cofundada por González.

Ante esa investigación, denuncias recientes de posible maltrato laboral y el desafortunado término de “provincianos” que González usó en Noticias Caracol, la servidora ha optado por contactar a periodistas, a través de terceros, para defenderse de “ataques en redes muy fuertes”.

Las palabras en comillas las dijo, el sábado, Juan Mario Jaramillo al abordar a la periodista Laura Ardila por WhatsApp, para ofrecerle que entrevistara a González. Él, quien trabaja en la Secretaría del Interior, le envió el mensaje acompañado de tres publicaciones: la investigación de La Contratopedia sobre las OPS, las voces que en El Universal pidieron la renuncia de González y una noticia de Caracol Radio sobre la posibilidad de una moción de censura en el Concejo.

Ardila, como era de esperarse, se negó y le recordó a Jaramillo que su trabajo periodístico no consiste en “lavarle la cara a ningún funcionario”, que investigar no es atacar y que existen mecanismos constitucionales, como el derecho a réplica o la solicitud de rectificación, si un servidor público siente que un trabajo periodístico falta a la verdad o no incluye su voz.

Que González apele a la propaganda y a la narrativa del ataque ante las críticas por sus recientes actuaciones, no es propiamente el talante de una servidora que trabajó desde las orillas académica y ciudadana por el fortalecimiento de la democracia.

Por el contrario, su respuesta muestra una intención de desviar el debate, en lugar de asumir las consecuencias por la puerta giratoria que cruzó contratando a personas vinculadas a la FEM, para trabajar desde la Secretaría del Interior en proyectos con comunidades locales afro, justamente los grupos objetivos de esa organización; es decir, González ha utilizado su posición en el Distrito para ayudar a fortalecer con recursos públicos una entidad privada, de la que es cofundadora.

Aunque la secretaria no vio conflicto de interés alguno al firmar esas OPS, los ciudadanos sí lo hemos visto. No somos la Corte ni el sumiso pueblo de ‘El traje nuevo del emperador’, de Hans Christian Andersen, que callan por temor a contradecirla. Somos el niño de ese cuento danés que ve y dice lo evidente:

- ¡La Secretaria está desnuda!

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.