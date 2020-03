La salud, un tema de todos

Poner un título a este artículo para la población del Distrito de Cartagena podría ser diciente si lo enunciamos como: “Salud en cuidados intensivos”, “Paseo de la muerte en el Distrito de Cartagena”, “Cartagena no está lista para la llegada de posibles casos de Coronavirus”, “Persiste paseo de la muerte por la ineficiencia en el ordenamiento y la inoportunidad de la atención por parte de las EPS a sus usuarios”, “Inexistente red de prestación de servicios a la población del sistema corregimental del Distrito de Cartagena”, “Muere la salud en Cartagena” o “Q. E. P. D. Dadis”.

Sin embargo, he llegado al Concejo de Cartagena, con el ánimo de apoyar la gestión en el Distrito y ser un guerrero de la salud de cada uno de los pobladores de Cartagena, propios y foráneos, de tal forma que sea un hecho que la garantía de la prestación de los servicios de salud y el aseguramiento se reflejen en la calidad de la atención.

A raíz de lo anterior, he presentado varios requerimientos al Departamento Administrativo de Salud (Dadis), con el fin de en líneas gruesas estar primero que todo enterado de cada uno de los procesos que se viven al interior de esta institución y en segunda instancia valorando el liderazgo y el nivel organizacional que tiene esta institución para garantizar que sus esfuerzos para cumplir las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 se den de la mejor forma, no solo como responsables de pago para la población que aún no está asegurada sino también que se garantice la aplicación de los principios de calidad establecidos por la normatividad vigente en oportunidad, acceso, seguridad.

He sido respetuoso del proceso de transición de un gobierno a otro y me he enfocado en temas puntuales como: funcionamiento del Crue Distrital, aplicación de Ley de Punto Final, prestación de servicios de la ESE, acciones de salud pública en inmunizaciones y acciones en prevención de eventos de impacto en salud pública como dengue, tuberculosis y coronavirus, labor de inspección, vigilancia y control para las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), acciones para mitigar la frecuencia de uso de las IPS por parte de migrantes venezolanos y su aseguramiento.

Responsablemente he hecho un plan de trabajo con mi equipo con el cual pienso hacer citaciones al director del Dadis y no me cansaré de instar a otros sectores y a los mismos cartageneros a hacer parte de un equipo que nos permita trabajar por la salud, por un modelo de atención adecuado y por condiciones equilibradas en flujo de recursos para el sector no solo para inversión en salud sino para pago de deudas.

**Esta columna se rotará semanalmente.