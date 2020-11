El matemático griego PITÁGORAS, al cual se le considera el primer matemático puro, en una de sus frases filosóficas dijo: «El número es el gobernante de las formas e ideas, y la causa de los dioses y demonios.» Nada más acertado para definir lo que pasó el día del sexto juego de la Serie Mundial de Béisbol, donde los números han tomado un valor tan importante, incluso mas que la naturaleza, sin tener en cuenta el instinto del jugador y sus capacidades físicas, mentales y emocionales.

Exjugadores de béisbol como el hall de la fama Ivan “Pudge” Rodríguez manifestó recientemente en su cuenta personal de Facebook: “El béisbol de hoy en día está perdiendo su esencia, con el uso exagerado de estadísticas de última generación. Ya no se toma en cuenta el instinto de un jugador para crear situaciones. Se está desnaturalizando el juego como tal..”

No solo Iván Rodríguez, se ha manifestado sobre el tema del exagerado uso de las estadísticas en el baseball del siglo XXI, también Alex Rodríguez, dijo que: “Es mejor que contraten computadoras para dirigir los partidos. Si bien es cierto al mánager de Tampa le funcionó en la temporada regular, este esquema sabermétrico, donde ganó 40 partidos y apenas perdió 20, una marca para su franquicia., donde obtuvo un total de 289 carreras anotadas, un total de 80 jonrones, en el puesto numero 13 de toda la liga, teniendo un porcentaje muy bajito de bambinazos en comparación a sus contendores en la Serie Mundial, que conectaron 118. Con estos datos podemos decir que los “mantarrayas” trabajaron con apenas lo justo, no fabricaron un número exagerado de carreras, sin embargo, conectaron 105 dobles, donde estuvo su gran fortaleza, poniendo a los corredores en la segunda base y empujándolos en un 78.9% de las veces, para producir carreras.

¿QUE ES LA SABERMETRÍA?

Los números en el béisbol ayudan mucho, y ahora se han introducido unas estadísticas de última generación que aportan un sin número de datos, a lo cual se le llama SABERMETRÍA, que es el análisis objetivo y científico del béisbol, basado, fundamentalmente en las estadísticas. Este concepto fue acuñado por Bill James, considerado por algunos como el padre de la sabermetría, y sin dudas uno de sus principales difusores. Si lo asumimos literalmente, para los hispanohablantes, saber + metría significa «Medición del saber» -por supuesto que el significado real no tiene nada que ver con esto, pues proviene del acrónimo SABR, que son las siglas de la Society for American Baseball Research, una organización dedicada a la investigación del béisbol y su historia desde muy diversas aristas.

Dentro de este contexto podemos decir que el béisbol es un sistema probabilístico y cada decisión tiene una probabilidad de éxito asociada. Por tanto, cuando se toman decisiones estratégicas dentro del terreno de béisbol, o se intenta valorar a un jugador basándose en estadísticas, se cae en el campo que los sabermétricos si dominan. Es aquí donde mayor utilidad tiene la sabermetría, pero este hilo delgado entre lo racional y lo emocional es donde no logran comprender muchas veces los managers como Kevin Cash, el cual sacó al lanzador Blake Snell con apenas 73 lanzamientos, de los cuales 48 habían caído en la zona de strike, enfrentando a 18 bateadores y ponchando a 9, con una efectividad en sus picheos de más del 50% , y con un nivel de concentración y de fortaleza mental que no logra ver una máquina, ni tampoco la sabermetría. ¿Qué hubiera pasado si el mánager deja lanzar a Snell...? Nadie los sabe, pero es precisamente lo que las estadísticas nunca podrán predecir, sin embargo, el béisbol debe dejar de lado algunas veces los números y acudir a la inteligencia emocional de las situaciones de juego, de los jugadores, y esto de seguro no aparece en las frías computadoras de los mánager y expertos sabermétricos.