La reforma al sistema de salud

El actual sistema de salud tiene 30 años de existencia, enmarcado en la Ley 100 del 1993 y en normas complementarias, llevó la prestación de los servicios a un tope de modernización y eficiencia indiscutible. Antes del 93 la cobertura era supremamente baja, alcanzó con este modelo un 99.6%. Los hospitales públicos fueron superados por los privados dotados de cultura empresarial y efectivos controles de calidad, sin la carga política, ni vicios de lo público. Se crearon las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), pasaron a llamarse Empresas Promotoras de Salud (EPS) y posteriormente Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB). Unas especializadas en el aseguramiento público de los pobladores en las escalas más bajas del Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén), los que priorizados pasaron a ser reconocidos por el sistema de aseguramiento público. También existe el aseguramiento privado en la EPS contributivas, y la ley igualó los planes de beneficio de ambos regímenes. Las IPS son las instituciones prestadoras de Servicios de Salud Públicas y Privadas, las IPS públicas son hospitales públicos convertidos en Empresa Social del Estado (ESE). Existe un fantasma en todos los sectores que desangra al Sistema de Salud del que todos hablan, pero pocos reflexionan. Comenzaremos por el Sisbén, pregunta: ¿Si corresponden todos los afiliados a la escala que dicen pertenecer que les permite gozar de beneficios que no merecen, cuándo deberían contribuir? ¿Cuál es la injerencia de alcaldes y gobernadores, y otros políticos en el nombramiento de funcionarios, o en los contratos de proveedores de las ESE? ¿Por qué recursos que deberían estar destinados para pagar servicios médicos, algunas EPS lo han invertido en lo que denominamos integración vertical, o sea la construcción de sus propias clínicas, hospitales, farmacias, etc.? ¿Por qué el Estado permitió que aumentara la integración vertical, horizontal y oblicua de las EPS creando una competencia desigual con las IPS, invirtiendo recursos, por ejemplo, en crear universidades con dinero de la salud? ¿Cómo es el tema de las IPS que crecieron de la nada con facturaciones irreales pagándoles a los auditores, estafando al sistema? ¿Cuál es el papel de los especialistas que amparados en su autonomía y criterio agravan enfermedades sobrecargando al sistema en sus costos? ¿Cuál es la responsabilidad de las facultades de medicina que no entrenan al futuro médico en el arte de la clínica, sino a depender de la tecnología mucho más costosa? ¿Tenemos claro lo absurdo del cambio que matará un buen sistema, con defectos conocidos, para probar con otro improvisado, lleno de incertidumbres? La corrupción es un problema de cultura. Presidente, ministra, no es el arco ni la flecha, es el indio. Esta marimonda al menos la conocemos. ¡Corrijamos sus defectos!

*Psiquiatra.