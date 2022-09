La problemática indígena

La Constitución Política de 1991 reconoció un hecho negado históricamente por las constituciones anteriores: que somos una sociedad pluralista (Artículo 1) y diversa étnica y culturalmente (Artículo 7). Por ello, estableció la igualdad y dignidad de todas las culturas (Artículo 70) y el derecho de los grupos étnicos a una educación bilingüe fundada en sus lenguas y dialectos (Artículo 10), a una identidad cultural (Artículo 68), a tener (pueblos indígenas) sus particulares sistemas judiciales (Artículo 246) y un territorio (Artículo 286).

Sin duda ha habido avances, sobre todo en materia normativa y jurisprudencial. Esto permite hablar hoy, por ejemplo, de un derecho fundamental a la identidad étnica (Sentencia T-973-2009), la cual legitima la existencia de cosmovisiones y patrones axiológicos diversos e, incluso, opuestos a los valores de la mayoría; o del derecho a una autonomía (administrativa, presupuestal y financiera) de las comunidades indígenas, así como cierta autodeterminación política y jurídica, que debe ejercerse según sus usos y costumbres (T-979-2006), y otros derechos de rango constitucional y legal.

A pesar de los anteriores avances en la dimensión normativa, no se puede decir lo mismo cuando se observa el real contexto social, económico y cultural en que viven los grupos étnicos y, en particular, los pueblos originarios indígenas. La triste realidad –documentada por observatorios y universidades– es que estas comunidades, desde la Colonia, durante la República y hasta hoy, han sido sistemáticamente excluidas, violentadas y cuasiexterminadas no sólo por el Estado, también por terratenientes, grupos armados y otras comunidades étnicas.

El martes 13-09-2022 la JEP anunció la apertura del macrocaso 09, que busca investigar las violencias ejecutadas por las antiguas Farc, Estado y terceros contra los pueblos étnicos, en el que se estima existe un universo de víctimas de al menos 1’350.181. Y qué decir del problema de tierras, que las comunidades indígenas reclaman (en su cosmovisión: ‘liberan’) con toda legitimidad y amparados incluso en títulos de la corona; la tierra que –dicho sea de paso– está en el origen de todos nuestros conflictos, al estar asociada, para unos (colonos, campesinos y grupos étnicos), a la subsistencia y, para otros (políticos, grupos armados, terratenientes y narcotraficantes), a la riqueza, el dominio y el poder político.

La “paz total” no es sólo ausencia de guerra total, es justicia social, y en el caso indígena: justicia ancestral, la cual debería iniciar reparando la primera violencia y el primer despojo que se dio hace más de 500 años: restableciendo los mínimos derechos de los pueblos indígenas para que puedan vivir y trabajar en paz, cultivar la tierra, fomentar su identidad cultural y tener un desarrollo social y económico apropiado.

*Profesor Universitario.