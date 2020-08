La Policía y el abuso

Con el coronavirus llegaron unas nuevas normas para la ciudadanía a las que no estábamos acostumbrados: ponerse obligatoriamente un tapabocas en la calle, no bañarse en la playa, no tener la posibilidad de ir al banco el día que nos diera la gana, fines de semana sin parrandear con los amigos o, más duro aún, encerrarnos en casa a una hora determinada todos los días sin poder visitar a nuestros padres y sacarlos a pasear cuando, agobiados por el encierro, vemos que les falta disfrutar de un buen paseo.

Todo lo anterior y mucho más, algunos lo hemos respetado y asimilado para cuidar nuestra salud y la de los demás, pero sabemos muy bien que hay otros, muchos otros, que se pasan todo por lo faja y necesitan de la presencia de una autoridad para que les pongan un freno a la imprudencia. En la calle, los primeros que deben velar para que esos decretos se cumplan, son los policías. Es decir, a estos uniformados, además de estar atentos de la delincuencia que ni un virus acaba, les ha tocado asumir la irresponsabilidad de cada quien para evitar la propagación de los contagios por COVID-19.

No hay duda entonces que el nivel de estrés de los llamados a mantener el orden ha aumentado; sin embargo, no debemos justificar el abuso de autoridad, que parecieran haberse disparado con la pandemia.

Es cierto también que muchos videos ruedan incompletos por redes; pero con lo que se ha visto en la ciudad, vale la pena evaluar esa reacción a la que se puede evitar llegar. Recuerdo algunas: al periodista José M. Pinzón lo arrastran en una estación de Transcaribe porque supuestamente no pagó el pasaje, ¿esa es la manera? no. En Mandela agredieron a una mujer que alterada no quería regresar a casa, la tiraron al piso. Y luego la respuesta es que van a investigar la “supuesta extralimitación de funciones”, ¿cuál supuesta?; allí es donde hay que salir como institución a rechazar algo que, está claro, fue un abuso. Otro caso ocurrió en La Esperanza, donde arrasaron con todas las cosas dentro de una casa porque al parecer allí se había escondido un bandido que perseguían. ¿Qué culpa tienen los residentes? ninguna. Y la última fue lo del ataque al par de señores en Manga que terminaron agredidos sobre el piso. ¿Había que llegar a esto, de parte y parte? no.

Este año han destituido a 5 policías y también una decena han sido lesionados durante sus actividades. Ya bastante batalla tenemos con el COVID-19 para que ahora entre ciudadanía y policía se aumenten disputas violentas y bochornosas, por eso urgen mesas de trabajo entre líderes comunales, Secretaría del Interior y la comandancia para buscar en armonía, estrategias en las que prime la pedagogía, antes que el uso ilegítimo de la fuerza. Esta reconciliación, con tolerancia, es necesaria.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz