Comienza a cambiar el ambiente en Cartagena. Los alisios nos despeinan y obligan a cuidar el movimiento de las faldas al caminar por la calle. Es el momento para desempolvar los adornos navideños y adornar las casas preparándonos para las visitas de amigos y familiares. Sacándole el “diablo” a nuestras viviendas (limpieza a fondo), estamos listos para novenas y fiestas.

En la ciudad se instalan hermosas luces y como este año, bellos adornos, algo nórdicos pero ajá, ¿qué sería de la Navidad sin alegorías a la nieve aunque estemos en el trópico?

En sus calles comienza el típico revolú de ventas de aguinaldos y adornos. Brilla la ciudad con sus luces y los colores de los atardeceres decembrinos. Lo que no me queda claro es ¿por qué, si nos preocupamos tanto por embellecer nuestras casas, no hacemos lo mismo con Cartagena, sus calles, parques y playas y tenerla lista para recibir a los turistas? Hablando de playas, uno de los mayores placeres humanos es el descanso, el esparcimiento y el disfrute de hermosos paisajes.

En busca de esos placeres, cada mañana salgo a caminar, ejercitando mente, espíritu y cuerpo. Pero sobre todo disfrutando del paisaje cartagenero, sus playas y su mar. Imagino que cada turista al venir, quiere hacer lo mismo. Y efectivamente, llegando por tierra, mar o aire se topa con el espectáculo formado por el contraste de murallas, piedras y olas en la avenida Santander, la belleza de Marbella o los modernos edificios de Bocagrande y por fin: La playa. Cuando ya está ahí, oh sorpresa. Hay más basura que arena. Imagino entonces que su decepción es igual a la mía, pero al igual que yo piensa: “Debe ser que aún no pasan los encargados de la limpieza”. Pero no, transcurre el día y en vez de bajar, el nivel de basura aumenta. Parece que locales y turistas se acogen al síndrome de la ventana rota y supongo piensan, “si ya está sucio qué importa un vasito de tinto más en el suelo”.

Pero sí debería importar. A mí, al carpero que vive de la playa, al vendedor de tintos, de artesanías, de raspao, a la masajista y a todos los que usufructúan del espacio público. A los que viven en frente y a los locales que llegan los fines de semana a usarlas para descansar, olvidando que además del derecho al disfrute, también existe el deber de cuidar el espacio donde lo hace.

Hoy invito a todos los que me leen, para que ejerciendo nuestro deber de ciudadanos, mantengamos limpias nuestras playas, los frentes de nuestras viviendas, el entorno en que nos movemos. A que los edificios que se encuentran frente a las playas las adopten y embellezcan. Hagamos uso de la sanción social y dentro de los mejores modales, llamemos la atención de quienes ensucien con desechos, plásticos y botellas para que los dejen en el lugar destinado para eso. A medida de que nos ocupemos de mejorar el aspecto de nuestro metro cuadrado, haremos brillar más a nuestra querida ciudad.