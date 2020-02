La plata hay que ganarla

“La gente ve la medalla pero no lo que hay detrás de ella”, aseguraba la deportista Mariana Pajón en una entrevista. De la misma forma, el periodista Luis Carlos Vélez se defendía en las redes sociales de quien lo acusaba de opinar desde su “lugar privilegiado” al hacer comentarios sobre los participantes en los paros y las marchas que se han vuelto tan comunes en Colombia. Y es que para justificar su actitud resentida y destructiva estos revolucionarios venden la idea que el dinero y el éxito se logran robando, siendo malos o aprovechados. Qué pésimo discurso y ejemplo para nuestros jóvenes. La realidad es que los revoltosos luchan por lograr mayores beneficios, trabajando menos.

Qué triste generación y qué futuro tan sombrío les espera. Pensar que tendrán mejor calidad de vida a punta de caminar por las calles, gritar arengas contra el Gobierno y destruir la propiedad ajena, es una estupidez.

Quizás una de las cosas más resaltantes es lo eficaces que pueden ser los millenials para dinamizar la opinión pública y utilizar las redes sociales. Están llegando a la adultez en una era en la que la participación ciudadana está floreciendo y los movimientos de masas están emergiendo nuevamente. Sin embargo, los estudios demuestran que serán la primera generación más pobre que sus padres. Se han criado con muchos caprichos y no tienen motivos para quejarse porque en sus primeros años de vida fueron tratados como reyes. La infancia y adolescencia de la mayoría de personas que conforman esta generación fue mucho mejor que la vivida por sus progenitores y, por supuesto, por sus abuelos. Pero esa etapa de bienestar ha sido transitoria y efímera. El futuro de los millennials apunta en sentido contrario a lo vivido en su feliz infancia.

Uno de los estudios más completos realizados sobre las perspectivas de los jóvenes y elaborado por la Foundation For European Progressive Studies, concluyó que los millennials son quienes peor vivirán en el futuro (respecto a sus padres) en aspectos económicos y políticos. Y cómo no, si no están preparados para la lucha que significa ganarse el sustento diario. Acentúan estos estudios que los millennials son egocéntricos y mimados, además de ser una generación materialista que no conoce la cultura del esfuerzo y vive solo para el presente. Lo grave de esto es la forma descarnada y resentida con la que luchan por beneficios que no se merecen ni se ganan. Sin piedad calumnian y descalifican a quienes generan empresa y riqueza de forma honesta mientras se apoyan en ideas de izquierda para justificar su flojera y mediocridad.

Duele ver cómo se atraviesan en la economía del país por intereses particulares perjudicando a quienes obran bien. Esta generación es tan débil emocionalmente que la verdad los ofende y la verdad es que la plata se gana trabajando.