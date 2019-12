La perversidad del ‘gini’

El gini es un estadístico que mide la desigualdad de una sociedad, no en relación con sus valores humanos, o la felicidad, sino de acuerdo con sus ingresos económicos. Y no perfila el nivel de pobreza o infelicidad, sino simplemente la desigualdad: un dato crudo, que los gobiernos se encargan de interpretar con el fin de reducirlo, y la oposición de utilizarlo para exacerbar el descontento y promover el odio que les permitiría ganar adeptos, y convertirlos en votos.

El ‘gini’ es el nuevo caballito de la batalla política, y la publicidad que preferencia el ‘tener’ sobre el ‘ser’ lo espolea. No tiene nada que ver con la riqueza ni con la pobreza, sino con cómo se reparte lo que se posee dentro de un país, olvidando que hay grandes diferencias entre naciones en el PIB, y en el grado de desarrollo. Yo me pregunto: ¿en esas mediciones se involucran como ingresos los subsidios y servicios gratuitos que reciben los de menores ingresos, que los de mayor aportan? ¿a quién le importa cuánto tenga el otro, si con lo que tiene se es feliz?

Aquí lo importante no es cuánto tienen los que más, creo yo, si no, cómo lo han logrado: ¿respetando los principios de la moral (no sólo los de la Ley que es cambiante e imperfecta), o pisoteándolos? Ahora, si a las diferencias biológicas y a la selección natural –ya no es una teoría es una Ley– le debemos la evolución de las especies, a esas mismas diferencias, en principio, le debemos los logros desiguales de una sociedad; así como a la idiosincrasia y a la cultura. El progreso, lo he mencionado antes, hay que mirarlo como una lanza, unos van adelante, pero todo el conjunto avanza.

Mas que con odio, a los que sobresalen hay que mirarlos con admiración; son motivo de imitación, siempre que lo hayan logrado de manera limpia y respetuosa; así sucede con los talentosos de la música y el deporte. Bien es sabido que el hombre se crece ante las dificultades, y se vuelve perezoso ante la abundancia y las facilidades. El odio es un sentimiento negativo. Afortunadamente ese odio que promueve la izquierda en realidad no existe, solo cala en unos pocos, y una frase de Albert Einstein, que actúa como un nivelador natural de las diferencias sociales, me lo recuerda: “Por alguna extraña razón el hombre se siente inclinado a devolverle a la sociedad, parte de lo que ha tomado de ella”.

Yo mejor que el ‘gini’ para medir la desigualdad, mediría la pobreza, y no por los ingresos en dólares, si no con un indicador, inexistente aun, que relacione los ingresos familiares y la canasta básica. Y lo avanzado de la sociedad, lo mediría con otro, que mida la ausencia de delitos y la felicidad genuina. Otras frases de esas que no se olvidan, me la dieron sendos ‘amigos’ en la oficina: “Se es importante, no por la parafernalia que te rodee, si no por lo útil que seas para los demás”, y “no hay nadie más malo con el pobre que el qué siéndolo dejó de serlo”.