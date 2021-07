Nadie dijo que va a ser fácil. Armar un frente creíble desde el centro político es como correr por entre alambre de púa. La formación de una coalición con muchos caciques, que, además, chorrea egos, desafía la paciencia. Pero es indispensable. Las elecciones presidenciales de hace tres años, donde el centro perdió por escasos votos en la primera vuelta, demuestran que, sin personalizar, un segmento muy grande del electorado colombiano desea contar con una opción distinta a polos que se gruñan todos los días. Hay que bregar a ofrecérsela.

Al centro no hay que confundirlo con la oposición. Su espectro va mucho más allá de unas fuerzas representadas en el Congreso que discrepan del presidente Duque. Es el temerle lo que ha llevado a algunos medios de comunicación a encasillarlo como solo unos detractores políticos del gobierno que no comulgan con Petro. No hay que dejarse confundir. Un ejemplo es el sainete de la postulación de Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente del Senado, que ilustra el intento de confinar el centro. En un lapsus, la oposición lo escogió como su candidato, según la rotación acordada entre los sectores contrarios al gobierno. Se dice distracción porque no se midió que Bolívar, un agent provocateur que disemina mentiras en píldoras y propicia la violencia, no sería aceptable para las mayorías. Lo despacharon con el voto en blanco.

El incidente sirvió para deslindar aún más al llamado centroizquierda de una concertación con Petro. Pronto los Verdes, que oportunísticamente se quedaron con la vicepresidencia de marras, tendrán que decidir si otorgan aval a quienes en su bancada actual no apoyen al precandidato de la mayoría del partido a la Presidencia porque quieren irse para donde él. La pirotécnica fue solo un buscapiés en un segmento de una alianza de centro más amplia, que trata de cohesionar la Coalición de la Esperanza. Es mucho lo que hay por recoger, si bien los votos en las presidenciales (para el Congreso es otra cosa) están demostradamente disponibles, el quid es ver cómo se encestan, y qué se plantea para cosecharlos. Para comenzar la Coalición de la Esperanza, núcleo de ese movimiento de centro, tendrá que contarle a los colombianos lo que piensa sobre los temas candentes del ahora y el futuro.

Don Sancho, el héroe de Cartagena en 1697, servía con fidelidad a su rey como castellano de San Luis de Bocachica. La economía de mercado con direccionalidad estatal, pilar de la coalición de centro, no era su fuerte, aunque sí tenía nociones sobre protección del comercio. Y tenía ideas tajantes sobre el papel de las mujeres, los negros, los indios y la homosexualidad, encontrados con las inclinaciones del centro, y ni hablar de su aversión a la eutanasia o de su propensión por el uso de la fuerza. Nunca aceptó la paz con el palenque de San Basilio. El centro piensa, en cambio, que la de aquí, buena o mala, es un hecho, y a lo hecho, pecho. Todo esto y más habrá que desmenuzarlo. Nadie dijo la peregrinación del centro era un crucero turístico.