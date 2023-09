La paz total

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo”, (Juan 14:26–27).

Muchos hacemos eco a estas palabras que pronuncia el sacerdote al final de la misa católica sin conocer su verdadero significado. Jesús, por medio de su evangelio, nos otorga la posibilidad de la paz interior que sobrepasa el concepto de paz que ofrece el mundo.

Sadhguru Jaggi Vasude, un yogui hindú, místico y gran influencer, en un conversatorio con mucho humor, relata que tuvo un consultante que se quejaba de su vida, y él le dijo:

“Si te sientes abrumado, te quejas de tu mujer, de tu suegra, de tus amigos y crees que eres infeliz, ven a descansar al centro de yoga, te daremos cama cómoda y comida; todos los días te preguntaré cómo te sientes y si después de dos semanas te sigues quejando, no es tu mujer, no es tu suegra, no son tus amigos, el problema eres tú”.

Dos ancianos de barba y cabellos blancos están acuclillados en la entrada de un pueblo polvoriento del Medio Oriente, un forastero saluda mientras abreva a su camello “assalamualaikum” (La paz esté con vosotros). Dirigiéndose a uno de ellos, comenta: “Dime, hombre sabio, ¿cómo es la gente de este pueblo?”. El anciano le contesta con una pregunta: “¿Cómo es la gente del pueblo de dónde vienes?”. El hombre dice: “La gente del pueblo de donde vengo es mala, envidiosa y egoísta”. El anciano repone: “La gente de este pueblo también es así”. Un momento después llega un joven en un caballo y, mientras el animal calma la sed, le pregunta al anciano: “Dime, venerable, ¿cómo es la gente de aquí?”. El sabio responde: “¿Cómo es la gente de dónde vienes?”. El chico cuenta: “En el pueblo de donde vengo la gente es amable, amistosa y solidaria. Me hicieron muchas despedidas y hasta lloraron por mi partida”. El anciano le dice: “La gente de este pueblo también es así”. Cuando el foráneo se marchó, el otro anciano protestó: “Lo que haces no es ético, das una respuesta contradictoria a la misma pregunta”. El anciano repone: “Cada quien encontrará aquí lo que trae en su corazón. La realidad es una construcción mental”.

La paz es una construcción mental y emocional, representa un interés social prevalente por encima del individual o de ideologías, es esquiva por los múltiples intereses que implica, supone una serie de valores, actitudes y comportamientos como empatía, compasión, respeto, aceptación, solidaridad, diálogo, negociación y consenso, nunca imposiciones; comienza internalizada en el líder que la impulsa, difícil o imposible de alcanzar con discursos incoherentes o incendiarios, especialmente si son pronunciados en estado de embriaguez.

*Psiquiatra.