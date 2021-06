Ay no Salvo, ¿otra vez el hambre? ¡Te has vuelto monotemático, no sobes!

Sí señor, me perdonan mis lectores por insistir en el mismo tema, pero yo sí sufrí el físico hambre y este último boletín sobre el estado de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, supera ampliamente los datos del COVID-19 y causa muchas más víctimas. Se vuelve una verdadera infamia cuando afirma que solo con el desperdicio de comida de las sociedades más desarrolladas, se podría resolver el problema de hambre de millones de seres humanos de África, Asia y América Latina, y ser más amigables con el medio ambiente y no desperdiciar energías no renovables.

Ya han pasado cinco años de la Agenda 2030, y el progreso que esperábamos y los números han ido aumentando al revés de mermar.

Las causas del aumento de los últimos años son múltiples. El de la inseguridad alimentaria se puede atribuir al mayor número de conflictos, incluso en entornos pacíficos, la seguridad alimentaria se ha deteriorado como resultado de la desaceleración económica que amenaza el acceso de los pobres a los alimentos y la meta Hambre Cero del ODS 2.1 para 2030 se aleja en lugar de acercarse dice el informe: “Proyecciones combinadas de tendencias recientes en el tamaño y la composición de la población, en la disponibilidad total de alimentos y en el grado de desigualdad en los alimentos punto de acceso a un aumento de la PoU (punto de subalimentación) en casi 1 punto porcentual. Como resultado, el número mundial de personas desnutridas en 2030 superaría los 840 millones”.

Asia es el hogar de más de la mitad del total de personas desnutridas en el mundo: un estimado de 381 millones de personas en 2019. América Latina y el Caribe también está desviada, aunque en un grado mucho menor. Principalmente debido al deterioro de los últimos años, se espera que su PoU aumente del 7,4 por ciento en 2019 al 9,5 en 2030. Asia, aunque avanza, tampoco alcanzará la meta de 2030 según las tendencias recientes.

Nací el mismo año de la declaración de la Segunda Guerra Mundial y mi madre demoró mi destetamiento hasta los dos años por la absoluta falta de alimentos y un periodo de hambre total que me afectó entonces y que estoy pagando todavía con una adicción a los carbohidratos y una adicción severa al dulce.

Mis primeras visitas a la billetera de mis padres fueron para comprar golosinas y galletas. Recuerdo ya aquí en Colombia unas incursiones a la pastelería Metropol en el break del almuerzo de Leo Burnett con mi mejor amigo el negro Álvarez, donde llegábamos a comernos hasta 40 piezas cada uno. Naturalmente somos prediabéticos.