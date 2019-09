La nueva FARC

Pensando bien, el acuerdo de paz con las Farc obedecería a su genuina convicción de que por la vía armada nunca llegarían a tomarse el poder político; que la vía democrática era la forma de lograrlo, y que una vez allí, tendrían el poder (armas y dinero) para perpetuarse, y producir a la fuerza los cambios económicos que pregonan, como ha sucedido en otros países del continente, ese sería el propósito. Lo demás, consecuencias indeseables e inevitables de la lucha armada.

Sin embargo, y a pesar de haberles dicho SÍ a todo lo que pidieron, el referéndum transformado en plebiscito y los resultados electorales, les mostraron el repudio de los ciudadanos, por lo que son y por las ideas que promueven: el resultado de ese experimento en el vecino país grita en nuestras calles.

Como sucede muy a menudo, todos los actores en Cuba (gobierno, guerrilla, asesores y garantes, entre otros) sabían que estaban siendo engañados, pero todos lograban beneficios y contribuían. Fue como el Noni, aquella fruta milagrosa que se comercializó en cadenas de multinivel: todos ganaban dinero, no salud, y todos hablaban maravillas de él hasta que explotó la verdad. Tampoco creo que sea el narcotráfico su objetivo de vida, más sí su sostén. De ahí que en los acuerdos se los mencione como de ‘uso ilícito’. Buscar sustitutos al cultivo de hoja de coca es una utopía que todos se creyeron; erradicación manual con campos minados otra, la aspersión aérea tiene enemigos dentro de las mismas instituciones del Estado, y así toda iniciativa contra la coca encuentra un contrario armado con armas reales, con leyes o con estudios de dudosa cientificidad.

En lo personal ni me preocupa la decisión tomada por ‘Márquez’ y ‘Santrich’, era previsible y no le agregan nada a la violencia, que no ha parado a pesar de que el Nobel pregonara por el mundo que en Colombia se había acabado la guerra: otro episodio cómico más de esta falacia global. Cuando se regresa con tanta facilidad es porque nunca se fueron del todo. Y es prueba de que ni entregaron todas las armas, ni todo el dinero, y de que las ‘disidencias’ no se rebelaron contra los acuerdos, si no que fueron una reserva estratégica para mantener el brazo armado y la financiación producto del tráfico de drogas. No podemos olvidar el lema comunista de ‘combinar todas las formas de lucha’ que invalida cualquier barrera ética, legal o moral: todo se vale, la mentira, la trampa, el engaño no están excluidos; ingenuos quienes creyeron que sí.

Llama la atención de la proclama de ‘Márquez’, que su actuar armado va a ser exclusivamente defensivo, es decir, que si los dejan hacer no habría enfrentamientos, ¡qué lógica perversa! En fin, el origen de esta guerra, si bien fue un grupo de campesinos armados comandados por Marulanda en la época en que triunfaba Fidel en Cuba, la de hoy es contra el cultivo y tráfico de drogas, un asunto sin resolver, porque en las urnas están derrotados.