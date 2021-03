La búsqueda de la paz ha sido una constante en todos los gobiernos. Todos los presidentes desde hace seis décadas han estado detrás de ese deseo, cuyo conflicto nace desde la misma fundación de la Republica; pero nunca un proceso fue tan oscuro como el que acabamos de vivir entre los años 2010 al 2018. ¡Oh, qué noche más oscura!

Qué periodo tan negro el que vivió la Patria entre los mencionados años. Fueron ocho años de oscurantismo. Es como si hubiéramos retornado al Medioevo. Todo lo que sucedió en ese tiempo tiene las características del oscurantismo de la Edad Media.

Se conoce el oscurantismo como la práctica deliberada para que determinados hechos y conocimientos no sean difundidos al grueso de la población y sea solo exclusivo de una elite.

Propósito que tiene dos sentidos: la restricción a la difusión del conocimiento de los hechos, y la práctica de una oscuridad caracterizada por la incertidumbre. Se podría decir que de mentira en mentira el gobierno Santos llegó al engaño final con el acuerdo de La Habana.

La trampa, la manipulación de la información fue la más eficaz herramienta política para ese propósito. Existe un dosier realizado por periodistas serios, de todas las artimañas utilizadas en ese gobierno para lograr aprobar el mencionado acuerdo; proceso que parecía tener un solo propósito: ganar un Premio Nobel de Paz.

¿Pero qué quedó de la paz de Santos?

Un diploma colgado en la pared, una medalla en el pecho, una delincuencia desaforada cuyo único fundamento es ir detrás las riquezas de la cocaína (que protege el mencionado acuerdo), un país atomizado por una de las más eficaces herramientas del oscurantismo: dividir entre el bien y el mal, entre enemigos y amigos de la paz.

El oscurantismo es antidemocrático, ya que considera a la gente incapaz de conocer los hechos y la verdad sobre los temas del gobierno. ¿Acaso no fue antidemocrático violar la voluntad del pueblo colombiano cuando dijo NO al acuerdo de La Habana? ¿Acaso no es antidemocrático y oscuro comprar conciencias? ¿No estuvo el gobierno Santos cargado de formas oscuras para ocultar la verdad de lo que acontecía?

Es el oscurantismo en su más pura expresión: lo ilegal se convierte en legal y viceversa, el idioma es utilizado para esconder el conocimiento de la realidad, y convertirlo en una cosa difícil de entender, por ejemplo, llamar al secuestro retención.

No se pueden negar las similitudes de ese gobierno con el oscurantismo de la Edad Media: Restricción del conocimiento, dificultad para acceder a este, que se basa en hacer más intrincado el lenguaje. Defender posturas irrazonables. ¿No se está pareciendo acaso la JEP, cada vez más al tribunal de la Inquisición?