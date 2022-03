¿Conocen la historia de Pinocho? El juguete que quería ser un niño de verdad. Ha llegado a mi conocimiento una historia parecida pero inversa: la de la niña que quería ser un juguete y el artesano que no pudo impedirlo. Es una historia que comienza de un modo sencillo: un artesano especialista en muñecas. Tocaron a su puerta, abrió y vio a una niña delgadita y de sonrisa melancólica que le pidió permiso para entrar. El artesano la invitó a pasar, volvió a su mesa de trabajo y la niña comenzó a investigar el taller con curiosidad hasta que, sin mirar al artesano, le dijo: “Me gustaría que me convirtiera usted en un juguete, en una muñeca con la que se pueda jugar”.

El artesano le respondió a la niña que eso, además de imposible, era inmoral. Es cierto que él dominaba el arte de los juguetes con forma de niña, de las muñecas para usar y disfrutar, pero de ahí a transformar a una niña real en un juguete... “Yo no quiero ser real”, le dijo la niña. Llevo toda mi vida jugando a ser una muñeca, no me gusta ser niña, ser niña duele. ¿Por qué duele?, preguntó el artesano. Porque las niñas tenemos sentimientos y los sentimientos duelen. No quiero sentir dolor. Vuélvame juguete, los juguetes no sufren. El artesano se negó y se volvió a negar los muchos días que la niña volvió pidiendo lo mismo. Para entretenerla y convencerla de que ser niña real es mucho mejor que ser juguete, el artesano dedicaba los días a enseñarle su arte de juguetero. Todo lo que sabía se lo enseñó a la niña, que crecía y se volvía muchacha casi a la misma velocidad con la que el artesano desarrollaba primero afecto, después cariño y finalmente amor por aquella a quien ya conocía de años.

Un día el artesano llegó a su taller y encontró la puerta abierta. No se sorprendió, porque la niña ya muchacha acostumbraba a llegar antes que él. Al entrar y dirigirse a su mesa, vio entre las penumbras una muñeca que reposaba estática en un rincón y a la que nunca antes había visto. Encendió las luces y horrorizado descubrió que la nueva muñeca era la niña. Finalmente, se transformó a sí misma en juguete. El artesano lloró desesperado, pero no pudo hacer nada. El proceso era irreversible. A los pocos meses, el artesano murió de tristeza. Desde entonces, la niña ha sido juguete en muchas manos cumpliendo así su deseo. Pero si miran en su carita eternamente paralizada verán que algo no salió como ella esperaba: nunca dejó de sentir dolor.