La música basura

Viene andando por el camino de la música una corriente de vulgaridad y simplismo que da grima. No tiene nada que ver con el doble sentido ni el humor de cultores musicales, de poetas y escritores que utilizaron la creación artística para recrear situaciones ligadas al sexo con humor y picardía.

Lo de ahora es una especie de pornografía cantada con total olvido de la estética del erotismo, incapaz de seducir porque solo acude a la ordinariez, la chabacanería y la vulgaridad. Ramplona y elemental, esta música tiene un público especial que disfruta su sonsonete inmerso en una influencia de estrambótico sonambulismo.

Esa dinámica discursiva de la ramplonería se masifica a través de las redes sociales, pero no es ajena a los medios radiales especializados en programación musical, las discotecas y las tarimas con shows artísticos. Asoma también la cara por ahí alguna grotesca industria musical tradicional y otra emergente, que deberían revisar esta forma de tratar de imponer sus criterios e intereses sin importarles la degradación que pueda sufrir el arte musical.

La estética de la imaginación no existe en este tipo de música que recurre al sexo explícito y las palabrotas grotescas, que nada tienen que ver con la sensualidad y el erotismo. La música se convierte en arte cuando lleva al ser humano a niveles superiores de disfrute estético y es capaz de transportar el espíritu a través de las emociones más sentidas, colocándose a la altura de la poesía o la pintura. Pero esa música que anda por ahí con argumento de fundillo no solo afea el arte musical, sino que habla muy mal de sus intérpretes, aunque despierte pasión entre ese público que se revuelca en la ordinariez y el mal gusto. Ahora no son solo cantantes hombres en actitud machista denigrando a la mujer, sino mujeres denigrándose a sí mismas, negándose, revolcándose en el estiércol de la indignidad, seguramente buscando a través de esa música de ruindad un ratito de fama y tal vez algunos pesos. ¿Con ese papel grotesco no sienten que se deterioran como seres humanos?

Cada quien es libre de escuchar y disfrutar la música que quiera, pero es pertinente advertir la patética desviación que se vive en la actualidad con esa influencia. Y no se trata de falsos moralismos ni de posiciones pacatas, porque esta música, sin llegar a la ofensa, es simplemente tosca y soez. La que algunos llaman basura musical no tiene, por supuesto, posibilidad de trascender más allá de la calentura del momento, ya que lo suyo no es artística transgresión, sino simple y llana vulgaridad. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar con esta desvergonzada actitud?