La multa de Microsoft al Distrito

“Señor alcalde, nos visitó la empresa Microsoft y encontró un gran porcentaje de equipos con software ilegal. Lo cual hace que tengamos sanción de 700 millones de pesos más el valor que tendremos que asumir por renovación de licencias legales”, dijo la coordinadora del empalme para la Secretaría de Despacho de William Dau, María Carolina Cárdenas, durante el informe presentado por el equipo del alcalde electo mientras yo sentía como se me iba ruborizando la cara de la vergüenza e intentaba recoger mi quijada del suelo.

“Yo me imagino a los de la Alcaldía trabajando campantes e ignorando el letrero rojo que sale en Word”, comentó uno de los editores en plena redacción al escuchar lo mismo.

“Hasta yo tengo licencia personal de Office”, respondí consciente de que la dimensión del asunto iba más allá de un Office pirateado. Al instante también recordé la negativa del director de TI del periódico quien no me permitió instalar mi licencia personal en el computador de la empresa por obvias razones.

Una vez que se me bajó la indignación y pude pensar con cabeza fría (al día siguiente), pensaba que no es una noticia que debería sorprenderme, especialmente en una cultura que no está acostumbrada a pagar por servicios digitales (si bien Netflix y Spotify ya son un gran paso, aún falta mucho por trabajar). Recordé todas esas veces en las que amigos míos llegaban escandalizados a decirme que Whatsapp les iba a cobrar un par de dólares por usar el servicio. Pensaban que era una especie de virus que intentaba cobrar injustamente por un servicio que usa todos los días a toda hora.