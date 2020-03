Bromas sobre las mujeres zumban por las redes. Algunas de ellas, las disfrutan, qué bien; otras protestan, y otras contraatacan de mal genio: no las entienden; pero no lo duden, en su mayoría son las maneras masculinas del hombre del Caribe de quererlas. También hay bromas de ellas hacia nosotros, chévere. Así como es imposible querer al poderoso, también es imposible querer a la mujer (o al hombre, imagino) perfecto. Se le puede admirar, respetar, emular, pero querer no. Así es la vida, quien busca poder, renuncia al amor. Lo que finalmente se ama, creo yo, son las debilidades y defectos de cada uno, una vez aceptados; sus particularidades. De ellas nacen las bromas.

Por lo tanto, en las relaciones de pareja tiene que haber mucho humor, bromas, mamaderas de gallo; denotan confianza, cariño, aceptación de los defectos mutuos, y ayudan a llevar la vida con alegría. Ni las imagino en las culturas del ‘su mercé’, en las que las parejas ni se tutean. También son esos ‘memes’ formas de entender, que lo que tanto nos molesta de la nuestra, no son exclusivos en ella. Son parte de las formas femeninas de ser. Un ejemplo: esa curiosidad obsesiva por el teléfono del compañero es como parte de la misma definición de mujer, su marca; quien no la tiene no lo es; y quien la tiene sin serlo, tiene exceso de progesterona, o déficit de testosterona.

Ese es un punto. El otro es que la mujer es protegida por la comunidad, que sabe que, sin ellas, motivo y fuente de amor, la humanidad sería muy triste y desgraciada (a quien cantarle y escribirle poemas, por ejemplo), y la especie humana desaparecería. También es ella el actor principal en la selección natural, y en la evolución de la especie. Salvo, quizás, las perras, que se aparean con cualquier macho, en el reino animal la hembra selecciona el más apto para aparearse; lo seduce, lo pone a competir con otros por sus favores, o acepta sus galanteos. Y la mujer, según el medio en que se encuentre, el más guapo, fuerte, inteligente o adinerado. El ovulo a su vez, se queda con el primero entre los millones de pretendientes que compiten por fecundarlo. En otras palabras, la mujer escoge el mejor haciendo posible que la descendencia supere a sus progenitores. Ese algoritmo femenino de optimización, creo yo, es el culpable de su patológica inconformidad, y de muchas de nuestros chistes y bromas.

Y por último, ¿para qué quiere la mujer poder, si tiene en su naturaleza (en sus genes y algoritmos) el ‘más grande’ de todos los poderes: su gracia e inteligencia; y el del amor y la seducción? Los políticos lo reconocen así, y lo fingen en busca votos. No creo equivocarme al decir que todo lo que el hombre hace (al menos mientras este apto) es buscar mujer en la que depositar sus genes: poder, dinero, admiración, todo está subordinado, o es un medio para conseguir ese fin.

Que sea esta reflexión mi forma de decirle a todas ellas FELIZ DÍA DE LA MUJER.