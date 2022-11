La moneda ciudadana

La inseguridad que vivimos en Cartagena es un lamentable conflicto combinado, físicamente usamos las armas, espiritualmente ignoramos los valores humanos. No respetamos la vida, no respetamos a las personas, el ambiente y tampoco respetamos lo que no nos pertenece.

La violencia no tiene edad ni raza, tampoco estrato social, económico o académico. Está presente en la casa, aula de clases, escenarios de juego y en las calles; pero nada sucede por casualidad, todo sucede por causalidad, no hay efecto sin causa.

Al parecer, en el pasado comenzamos con nuestros niños a construir la cultura de la violencia, el efecto se evidencia en la inseguridad actual, hoy estamos recogiendo el fruto de nuestra siembra. Matoneo y/o bullying comenzó en la casa, miembros de la familia ridiculizando a uno y otro, en su aspecto, sentimiento y pensamiento, fuimos agresivos con el niño quejoso del comportamiento agresivo de otro, le prometimos golpiza si no era capaz de responder con igual agresividad, delegamos en otros nuestra responsabilidad de educar a nuestros niños, olvidamos que ser padre es ser maestro, combinando cuidadosamente la riqueza que depositamos en el corazón y en la razón, cambiamos juegos y juguetes, compramos juguetes bélicos, físicos y digitales, caso videojuegos, enseñamos a disparar para acabar al otro, dejamos de jugar con nuestros niños; siendo los padres héroes reales para consolidar su educación humana, cedimos el paso a otros héroes ignorando el contenido de su enseñanza y aprendizaje.

La inseguridad que vivimos ahora, requiere acciones inmediatas, pero también a mediano y largo plazo, aunque el futuro está en los niños, ese futuro dependerá de las decisiones y acciones de los adultos en el presente, la clave siempre será la educación, decidamos ahora educar para la paz o educar para la violencia, si la decisión es la paz, entonces debemos comenzar a educar para respetar todo y a todos, educar para ser honestos, para ser sinceros, para jugar limpio, para ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, para actuar por convicción y no por obligación, para actuar a conciencia y no para evitar una sanción, para ser solidarios, para trabajar en equipo.

Los padres y sus niños que aún no saben leer, cuentan con el videojuego ‘La moneda ciudadana’, una herramienta digital para retomar su trabajo educador, mostrando al niño la ganancia de monedas ciudadanas cuando escogen el camino del deber para ganar derechos. Acceso gratis desde las plataformas Google Play y App Store.

*Profesor Universidad de Cartagena.