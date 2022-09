La mojarra de Dios

Cuando la injusticia y el desgobierno nos dejan ciegos y sin esperanza, solo queda esconderse, entregarse a los tentáculos de la locura o suplicar que, del cielo lluevan milagros.

La exaltación del Arzobispo emérito de Cartagena, monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, proclamado por el papa Francisco junto a veinte jerarcas más de la Iglesia Católica, miembro del Colegio Cardenalicio, constituye la cuota inicial del prodigio que necesitamos en una ciudad donde cada cual hace lo que se le viene en gana, asediada por malhechores de todos los pelambres, mientras las autoridades, legítimamente constituidas, se refugian en estadísticas inverosímiles, chalecos antibalas, elevan las rejas de sus casas y contratan enjambres de guardaespaldas pagados con los escuálidos bolsillos de la clase media.

Urbe fallida, sin jáquima, remplazó al Dios de los abuelos por Buziraco hediondo a drogas y condones apolillados. Ardua tarea le espera al nuevo cardenal, ahora más cerca de la fábrica de milagros, a quien aconsejamos que, ni se le ocurra invitar al hijo María y José, a San Úrsula y las once mil vírgenes, al Centro Histórico de Cartagena, metástasis de Sodoma y Gomorra, pero si insiste en regalarnos milagritos de esperanza y gobernabilidad que tanto necesitamos, no lo lleve, se lo suplico, a Barú, y si lo hace, asegúrese de que lo acompañe el espíritu de Albert Einstein (1879-1955), científico judío - alemán, Premio Nobel de Física (1921), quien contra todos los pronósticos se declaró creyente en un Ser Superior: “El universo es perfecto, nada está al azar, todo obedece a un orden intencionado. Bailamos una tonada misteriosa interpretada a la distancia por un músico invisible. Dios no juega a los dados”.

Einstein es de los nuestros y será capaz de pronosticarle, matemáticamente, el monto de la cuenta incluyendo masajes provocadores con aceite de coco, trensitas palanqueras, par de cervezas y minúsculo coctel de camarón.

Dios permita que Jesucristo no se antoje de la mundialmente famosa mojarra frita con yuca harinosa y patacones, al son de la fálica champeta, porque tendría que escriturarles, a los eclécticos comerciantes de Barú, el universo completico, la túnica sagrada, el oro, incienso y mirra de los Reyes Magos y, si todos estos bienes no alcanzaran, repetirán el viacrucis y la crucifixión, sin derecho a la defensa, mientras en el Palacio de la Aduana permanecen eternamente ocupados exorcizando demonios, espantando dragones y fumigando malandrines.