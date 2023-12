La mitad del río

La economía mundial sigue plagada de incertidumbre por causas estructurales, como el intento de modificar el modelo económico chino y la fatiga macro de los EE. UU. y la UE, y por las tensiones geopolíticas que llevan al papa Francisco a calificar el momento como “una guerra mundial por pedazos”.

Xi estaba apretando un nudo corredizo a los inversionistas foráneos y amenazando a los domésticos que desaparecen y vuelven a aparecer como lo hacen allí algunos altos funcionarios. Los signos vitales de la economía se debilitaron y el jefe tuvo que dar marcha atrás, por lo menos en el mensaje a los inversionistas. China crece débilmente para sus estándares y los problemas graves de la banca regional, del mercado inmobiliario y la deflación, no acaban. La cumbre Xi-Biden aplacó espíritus temerosos y fue marco para un encuentro, bien asistido en calidad, con los principales empresarios privados de los EE. UU. Fue útil para bajarle temperatura a las tensiones bilaterales, ya en preguerra. Seguirán los problemas con Taiwán, con Filipinas y con India, pero en un marco menos riesgoso. No se sopesó la frase de Xi al final del encuentro con Biden: “El planeta es lo suficientemente grande para que quepamos los dos”. Sabemos pues cómo se imagina Pekín el “Nuevo Orden Mundial”: sin Rusia, ni el mundo árabe, ni Latinoamérica, ni Europa, ni África, ni la India. Solo bipolar, es decir, enfermo e inestable.

La economía de EE. UU. en 2024 parece que se mantendrá a flote, sin crecimiento espectacular, en medio de un debate electoral presidencial y de congreso que pone en vilo al planeta entero. No es para menos, porque marcará el final de la defensa internacional por la fuerza de la democracia representativa, y la consolidación de la tolerancia del autoritarismo si gana un Trump subjúdice.

Como el presidente, la economía colombiana es lábil, puede resbalar en cualquier momento y por cualquier causa durante el 24. La inflación, amenazada por El Niño, no baja a la velocidad de la caída de los precios internacionales porque erradamente metimos un jalonazo exagerado a la demanda con el aumento del salario mínimo actual. Esta vez no debe repetirse el error y el ajuste debe estar en diez por ciento. Las tasas de interés podrían empezar a bajar pero nuestro desempleo aumentará, porque el crecimiento económico será nulo o incluso negativo, con aires de recesión, dada la caída en la inversión, ya en el 9% del PIB, cuando la media era 22%. La no exploración petrolera se confirma con la membresía colombiana de un tratado, entre islitas del Pacífico que la prohibe, al cual Petro adhirió confirmando su vocación insular y aislacionista, con consecuencias cambiarias en contra del peso si lo ratificamos. Mientras, en Dubái el mundo decide acabar con el petróleo, pero “un día de estos”. 2024, bisiesto, será la mitad del río para Petro y el inicio del “sol a las espaldas”. Ojalá la economía, la electricidad y la seguridad resistan el acoso del ocaso.